La cannabis terapeutica può aiutare a sconfiggere anche il cancro ecco perché

cannabis, non solo nel trattamento dei sintomi del cancro ma, potenzialmente, anche per combatterlo. Questo è il risultato del più grande studio mai condotto sulla cannabis terapeutica, pubblicato questa settimana. Quicomo.it - La cannabis terapeutica può aiutare a sconfiggere anche il cancro: ecco perché Leggi su Quicomo.it Non c'era mai stato un consenso scientifico così ampio a sostegno della, non solo nel trattamento dei sintomi delma, potenzialmente,per combatterlo. Questo è il risultato del più grande studio mai condotto sulla, pubblicato questa settimana.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aumenta in Emilia-Romagna il numero dei pazienti che fanno uso di farmaci a base di cannabinoidi. Il dato è emerso oggi in commissione Sanità della Regione, che ha fatto il punto sulla leggere regionale che disciplina l'uso terapeutico di preparazioni a base di cannabis, in primis per terapie del... 🔗forlitoday.it

Ricercatori canadesi hanno determinato che la cannabis terapeutica può migliorare i sintomi e accelerare la guarigione dei pazienti seguiti in case di comunità. Osservati benefici fisici e mentali.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nuovi dati sottolineano gli effetti negativi dell’uso massiccio di prodotti della cannabis su memoria e rischio di schizofrenia. Sul banco degli imputati l’accesso più facile alla cannabis, che oggi è più potente e non innocua. La domanda torna di attualità dopo l’uscita di due ricerche che da un... 🔗padovaoggi.it

