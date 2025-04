La Camera di Commercio assume un funzionario nel settore Servizio risorse e patrimonio come fare domanda

Camera di Commercio della Romagna ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno di un funzionario da collocare al Servizio risorse e patrimonio. L'assunzione avverrà con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo. Forlitoday.it - La Camera di Commercio assume un funzionario nel settore Servizio risorse e patrimonio: come fare domanda Leggi su Forlitoday.it Ladidella Romagna ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno di unda collocare al. L'assunzione avverrà con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo.

