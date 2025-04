La battaglia di Marco Lensi per riavere il suo Rolex Rubato in Italia trovato a Ginevra Mio da 35 anni non lo restituiscono

Rolex non ha soltanto un valore economico ma anche affettivo, perché Marco Lensi lo ha portato al polso per 35 anni. Un “compagno di viaggio”, regalo di una ex fidanzata, che il 23 dicembre 2023 è stato portato via da un “Rolexaro“, uno dei ladri specializzati in furti di orologi della celebre marca svizzera. A novembre dell’anno scorso Lensi ha ricevuto una buona notizia, perché il prezioso è stato rinvenuto a Ginevra grazie al numero di matricola che, presentato al momento della denuncia nel 2023, ha fatto scattare l’alert internazionale sulla provenienza furtiva dell’orologio e ha consentito di risalire al legittimo proprietario. Una vicenda conclusa con un lieto finale? Non ancora, perché da quando ha ricevuto la comunicazione sul ritrovamento Lensi non è riuscito a ottenere la restituzione di ciò che è suo, “ostaggio“ della burocrazia e di pratiche che stanno camminando a passo di lumaca. Ilgiorno.it - La battaglia di Marco Lensi per riavere il suo Rolex: “Rubato in Italia, trovato a Ginevra. Mio da 35 anni: non lo restituiscono” Leggi su Ilgiorno.it Milano – Quelnon ha soltanto un valore economico ma anche affettivo, perchélo ha portato al polso per 35. Un “compagno di viaggio”, regalo di una ex fidanzata, che il 23 dicembre 2023 è stato portato via da un “aro“, uno dei ladri specializzati in furti di orologi della celebre marca svizzera. A novembre dell’anno scorsoha ricevuto una buona notizia, perché il prezioso è stato rinvenuto agrazie al numero di matricola che, presentato al momento della denuncia nel 2023, ha fatto scattare l’alert internazionale sulla provenienza furtiva dell’orologio e ha consentito di risalire al legittimo proprietario. Una vicenda conclusa con un lieto finale? Non ancora, perché da quando ha ricevuto la comunicazione sul ritrovamentonon è riuscito a ottenere la restituzione di ciò che è suo, “ostaggio“ della burocrazia e di pratiche che stanno camminando a passo di lumaca.

