La banda del tombino è scatenata Agonia negozianti Basta spaccate

banda del tombino. Due giorni fa i malviventi hanno preso di mira il negozio di ottica in via Pisana a Casellina: dopo aver frantumato la vetrina nel cuore della notte, sono entrati nel negozio portando via occhiali per un valore che è ancora in corso di stima da parte dei proprietari. E’ l’ennesimo episodio da inizio anno ai danni del commercio di vicinato. Poco tempo fa era toccato alla profumeria di via Ponchielli, sempre a Casellina. Ma pesanti grate di ghisa sono state lanciate anche contro un negozio di sanitaria a San Giusto e un punto vendita di videogame in via Turri. I commercianti sono esasperati.Alle spaccate vanno ad aggiungersi i furti o furti tentati: il fioraio di via Manzoni, il parrucchiere di via Paoli, l’altro negozio di ottica in via Fattori. Abbiamo chiesto ‘l’aria che tira’ ad alcuni commercianti storici della città. Lanazione.it - La banda del tombino è scatenata. Agonia negozianti: "Basta spaccate" Leggi su Lanazione.it Torna in azione ladel. Due giorni fa i malviventi hanno preso di mira il negozio di ottica in via Pisana a Casellina: dopo aver frantumato la vetrina nel cuore della notte, sono entrati nel negozio portando via occhiali per un valore che è ancora in corso di stima da parte dei proprietari. E’ l’ennesimo episodio da inizio anno ai danni del commercio di vicinato. Poco tempo fa era toccato alla profumeria di via Ponchielli, sempre a Casellina. Ma pesanti grate di ghisa sono state lanciate anche contro un negozio di sanitaria a San Giusto e un punto vendita di videogame in via Turri. I commercianti sono esasperati.Allevanno ad aggiungersi i furti o furti tentati: il fioraio di via Manzoni, il parrucchiere di via Paoli, l’altro negozio di ottica in via Fattori. Abbiamo chiesto ‘l’aria che tira’ ad alcuni commercianti storici della città.

La banda del tombino è tornata in azione, ma stavolta le è andata male. I malviventi sono tornati a spaccare le vetrine dei negozi con i chiusini. La scorsa notte i ladri hanno spaccato la vetrina del market cinese di via Sforza non riuscendo però ad entrare perché i titolati mettono a protezione dell’ingresso un pannello di plexiglass e uno scaffale. E così i ladri hanno pensato di spaccare con il tombino la vetrata d’ingresso del supermercato da Florio, ma anche stavolta non sono stati ... 🔗lanazione.it

La Polizia di Stato ha smantellato una folta rete di criminali specializzata in truffe aggravate ai danni di anziani e operante in tutto il territorio nazionale. La metodologia di raggiro utilizzata dal gruppo era ben brevettata e vedeva i malviventi fingersi degli esponenti delle forze dell’ordine – Carabinieri per l’esattezza – che dopo un primo contatto telefonico con le vittime, chiedevano loro delle somme di denaro da pagare subito per evitare che un parente, un figlio solitamente, ... 🔗quifinanza.it

Operazione della Polizia a Santa Maria Capua Vetere: fermati 11 soggetti per furti e ricettazione, sequestrati 130.000 Euro di refurtiva. 🔗notizie.virgilio.it

