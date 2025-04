Krstovic Inter l’attaccante del Lecce può essere l’obiettivo per l’estate Ecco cosa piace al club nerazzurro

Krstovic Inter, l’attaccante del Lecce può essere l’obiettivo per l’estate? Ecco cosa piace al club nerazzurro del centravanti dei salentiniIl calciomercato Inter può davvero entrare nel vivo adesso. Certo, il club nerazzurro è ancora in lotta per Champions e campionato, ma con una buona dose di lungimiranza gli uomini meneghini già si danno da fare verso la prossima estate. Ecco dunque che Tuttosport ha fatto questa mattina in edicola il punto sugli obiettivi in attacco della scuderia, tanti i nomi citati. Chi arriverà tra questi? Un breve passaggio dal noto quotidiano. CALCIOMERCATO Inter – «Davanti Krstovic intriga per tecnica e esecuzione a rete, Lucca resta sullo sfondo, David è complicato, Castro costa troppo e vuole giocare. Attenzione quindi a Pio Esposito, che potrebbe rimanere. Internews24.com - Krstovic Inter, l’attaccante del Lecce può essere l’obiettivo per l’estate? Ecco cosa piace al club nerazzurro Leggi su Internews24.com delpuòperaldel centravanti dei salentiniIl calciomercatopuò davvero entrare nel vivo adesso. Certo, ilè ancora in lotta per Champions e campionato, ma con una buona dose di lungimiranza gli uomini meneghini già si danno da fare verso la prossima estate.dunque che Tuttosport ha fatto questa mattina in edicola il punto sugli obiettivi in attacco della scuderia, tanti i nomi citati. Chi arriverà tra questi? Un breve passaggio dal noto quotidiano. CALCIOMERCATO– «Davantiintriga per tecnica e esecuzione a rete, Lucca resta sullo sfondo, David è complicato, Castro costa troppo e vuole giocare. Attenzione quindi a Pio Esposito, che potrebbe rimanere.

