Kostyuk vince a Madrid contro Raducanu e festeggia portando sul campo il suo cagnolino

Kostyuk vince a Madrid contro Raducanu e festeggia portando sul campo il suo cagnolino - Marta Kostyuk si è qualificata per il terzo turno del torneo WTA di Madrid. La giocatrice ucraina dopo il successo su Emma Raducanu ha festeggiato con il suo cagnolino, che ha voluto portare in campo. 🔗fanpage.it

