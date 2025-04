Kolo Muani Juve il francese lascia i bianconeri se… C’è un fattore che mette a serio rischio il suo futuro a Torino Cosa succede

Kolo Muani Juve: l’attaccante lascia Torino se. C’è un fattore che mette a serio rischio il suo futuro in bianconero. Cosa accadeFocus dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sul futuro di alcuni giocatori bianconeri. Molto, se non tutto, passerà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, con la Juve impegnata nella corsa al quarto posto in queste ultime cinque partite.In caso di mancato accesso, scrive la Rosea, mezza squadra sarebbe a rischio cessione. Tra questi anche Randal Kolo Muani, arrivato a gennaio in prestito secco dal Psg. In questo scenario, infatti, Giuntoli potrebbe decidere di non sedersi nuovamente al tavolo delle trattative col Paris per ridiscutere un nuovo accordo, lasciando così tornare alla base l’attaccante. .com Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: il francese lascia i bianconeri se… C’è un fattore che mette a serio rischio il suo futuro a Torino. Cosa succede Leggi su Juventusnews24.com : l’attaccantese. C’è uncheil suoin bianconero.accadeFocus dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport suldi alcuni giocatori. Molto, se non tutto, passerà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, con laimpegnata nella corsa al quarto posto in queste ultime cinque partite.In caso di mancato accesso, scrive la Rosea, mezza squadra sarebbe acessione. Tra questi anche Randal, arrivato a gennaio in prestito secco dal Psg. In questo scenario, infatti, Giuntoli potrebbe decidere di non sedersi nuovamente al tavolo delle trattative col Paris per ridiscutere un nuovo accordo,ndo così tornare alla base l’attaccante. .com

Su altri siti se ne discute

Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco l’attacco dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? Tutti i dettagli sulla formazione ufficiale dei bianconeri Sono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia: Dusan Vlahovic ancora titolare. Il serbo guiderà l’attacco bianconero da solo. Infatti, Kolo Muani partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento. 🔗juventusnews24.com

Mazzata Juve: prendono Kolo Muani, doccia gelata per Giuntoli - La Juve rischia di vedere seriamente sfumare i suoi piani di trattenere Kolo Muani: voci dall’Italia e dall’estero indicano un addio quasi certo a fine stagione. All’inizio sembrava una possibilità remota, poi una voce, e in un attimo è però arrivata un’ennesima indicazione. Il futuro in bianconero di Kolo Muani, che pareva praticamente scontato fino a poche settimane fa, adesso si trova in discussione. 🔗tvplay.it

Padovano non ha dubbi: «Vlahovic non ha dimostrato di essere da Juve. Kolo Muani più adatto sotto quell’aspetto per Thiago Motta» - di Redazione JuventusNews24Padovano non ha dubbi sul dualismo tra Kolo Muani e Vlahovic alla Juve: ecco cosa ne pensa l’ex attaccante dei bianconeri Michele Padovano, a Tmw Radio, ha parlato così del dualismo tra Kolo Muani e Vlahovic alla Juve. Ecco cosa ne pensa l’ex attaccante del club bianconero. LE PAROLE – «Hanno preso Kolo Muani che è un ottimo giocatore che ha raccolto poco viste le sue qualità, per me è lui il titolare e Vlahovic non sarà l’attaccante del futuro della Juve. 🔗juventusnews24.com

Kolo Muani Juve, quale futuro per il centravanti francese?; Calciomercato, prendono Kolo Muani in Serie A: addio Juve; Juventus, doppia beffa per Kolo Muani: ecco cosa è successo; Kolo Muani, Yildiz, Gonzalez, Vlahovic, Cambiaso: la formazione della Juve. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juventus, Kolo Muani e Vlahovic i paperoni della Serie A (guadagnano più di tutto il Parma) non segnano più: gli scenari sul mercato - Anche i ricchi piangono. Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic sono i due calciatori più pagati della Serie A, ma sono entrambi in crisi d'astinenza da goal. L'attaccante francese non segna dallo scorso ... 🔗msn.com

JUVENTUS - Kolo Muani, rilancio forzato: contro il Monza Tudor non ha scelte - Non è esattamente quella che può definirsi una scelta, ma Igor Tudor, contro il Monza (domenica ore 18) affiderà la sua rincorsa alla Champions e il riscatto dopo la sconfitta di Parma a Randal Kolo M ... 🔗napolimagazine.com

Juventus, doppia beffa per Kolo Muani: ecco cosa è successo - La decisione di rinviare Parma-Juventus per la morte di Papa Francesco si ripercuote su Kolo Muani, che scivola di nuovo in panchina. Deciso il suo futuro. 🔗sport.virgilio.it