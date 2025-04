Kolo Muani Condò non ha dubbi È triste sa di aver perso l’opportunità di diventare l’attaccante titolare del futuro della Juventus

Kolo Muani, le parole del giornalista di Paolo Condò in esclusiva a sul futuro dell'attaccante della Juve. Le sue paroleIntervistato in esclusiva da , Paolo Condò ha parlato così del futuro di Randal Kolo Muani. Le sue dichiarazioni sul centravanti bianconero.Dentro Conceicao, fuori Vlahovic: questo il cambio poco prima dell'inizio del secondo tempo con l'investitura di Kolo Muani a prima punta. Tanta fatica del numero 9 bianconero, non si è mai reso pericoloso, poca incisività. Al netto del problema fisico riscontrato oggi, cosa sta succedendo al serbo?«Sono due attaccanti tristi, Vlahovic e Kolo Muani. l'attaccante che non segna ha una sua tristezza tutta particolare e questi sono due centravanti che hanno perduto il gol. Tu lo vedi da tante piccole situazioni. Fanno sempre un tocco in più, la palla non gli arriva mai giusta sul piede e naturalmente non può sempre essere sfiga.

Approfondimenti da altre fonti

