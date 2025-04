Klitschko sindaco di Kiev e avversario di Zelensky ammette Ingiusto ma dovremo cedere territori per la pace

sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha comunicato che nella notte sono morte due persone e altre 54 sono rimaste ferite a causa degli attacchi di Mosca. Ed è ancora in corso un’operazione di salvataggio per recuperare le vittime rimaste bloccate sotto le macerie. Tra i feriti risultano anche sei bambini e una donna incinta, mentre 38 persone sono state ricoverate in ospedale.La guerra, insomma, prosegue senza alcun significativo avanzamento per l’Ucraina e con danni e sofferenze indicibili per la popolazione. Una situazione che induce Klitschko a dichiarare che l’Ucraina potrebbe essere costretta a cedere territori e Volodymir Zelensky ad accettare “soluzioni dolorose” per assicurarsi “provvisoriamente” una pace con la Russia. Ilfattoquotidiano.it - Klitschko, sindaco di Kiev e avversario di Zelensky, ammette: “Ingiusto ma dovremo cedere territori per la pace” Leggi su Ilfattoquotidiano.it In Ucraina decine di civili continuano a essere vittime dei raid russi: ildiVitaliha comunicato che nella notte sono morte due persone e altre 54 sono rimaste ferite a causa degli attacchi di Mosca. Ed è ancora in corso un’operazione di salvataggio per recuperare le vittime rimaste bloccate sotto le macerie. Tra i feriti risultano anche sei bambini e una donna incinta, mentre 38 persone sono state ricoverate in ospedale.La guerra, insomma, prosegue senza alcun significativo avanzamento per l’Ucraina e con danni e sofferenze indicibili per la popolazione. Una situazione che inducea dichiarare che l’Ucraina potrebbe essere costretta ae Volodymirad accettare “soluzioni dolorose” per assicurarsi “provvisoriamente” unacon la Russia.

