Kickboxing Giorgio Raganato è campione italiano

Giorgio Raganato il titolo di campione italiano di Kickboxing nella specialità “Kick-light”, categoria BMN -52 kg Old Cadetti. Il campionato italiano “cadetti” e “giovani speranze” si è disputato a. Lecceprima.it - Kickboxing: Giorgio Raganato è campione italiano Leggi su Lecceprima.it La Furious Team di Copertino, guidata dal Maestro Antonio Cecere, ha conquistato con l’atletail titolo didinella specialità “Kick-light”, categoria BMN -52 kg Old Cadetti. Il campionato“cadetti” e “giovani speranze” si è disputato a.

Kickboxing: Giorgio Raganato è campione italiano - La Furious Team di Copertino, guidata dal Maestro Antonio Cecere, ha conquistato con l’atleta Giorgio Raganato il titolo di campione Italiano di kickboxing nella specialità “Kick-light”, categoria BMN -52 kg Old Cadetti. Il campionato italiano “cadetti” e “giovani speranze” si è disputato a... 🔗lecceprima.it

