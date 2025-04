Keu triplo monitoraggio su strada e acque

strada regionale 429 con atto n.478 del 24 aprile 2025.Secondo i recenti aggiornamenti, per il tratto del lotto V della SRT429 la struttura commissariale aveva proposto la messa in. Firenzetoday.it - Keu, triplo monitoraggio su strada e acque Leggi su Firenzetoday.it È stata approvata la determina per l'approvazione dell'intervento di messa in sicurezza permanente per laregionale 429 con atto n.478 del 24 aprile 2025.Secondo i recenti aggiornamenti, per il tratto del lotto V della SRT429 la struttura commissariale aveva proposto la messa in.

Cosa riportano altre fonti

Lite, soccorso in strada ed anziana in difficoltà: triplo intervento in città della Croce Gialla - ANCONA - Serata e giornata intensa per la Croce Gialla di Ancona, intervenuta nelle ultime ore in tre diversi soccorsi. Il primo episodio si è verificato ieri sera in un condominio di via Panoramica, dove una lite tra due persone ha richiesto l’intervento di due volanti della Questura... 🔗anconatoday.it

Keu, il monitoraggio non convince. Interrogazione in consiglio comunale - EMPOLIKeu, si torna a parlarne in consiglio comunale. Sotto la lente, la gestione del monitoraggio ambientale delle acque. A sollevare dubbi e timori, i gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli-SiAmo Empoli che denuncerebbero presunte irregolarità sull’efficacia delle attività di controllo ambientale in un’area – lo ricordiamo – tuttora oggetto di valutazioni da parte della struttura commissariale preposta, incaricata di procedere con la messa in sicurezza del sito (un tratto della strada 429, sotto il quale sono state interrate 8mila tonnellate di materiale tossico). 🔗lanazione.it

Ammazzata in strada a coltellate. La madre del killer: "L’ho coperto" - Le parole della madre di Stefano Argentino, reo confesso per l’atroce morte di Sara Campanella, oscillano tra amore materno, intriso di sensi di colpa, e l’ombra della complicità. "Mi ha chiamato dicendo di essere disperato, di avere fallito". Così Daniela Santoro, madre del 27enne accusato di aver ucciso la 22enne di Misilmeri alla fermata del bus, cerca di spiegare ai carabinieri il “suo“ dramma che si intreccia al femminicidio. 🔗quotidiano.net