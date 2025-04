Kelly sarà confermato dopo la prestazione di Parma Svelata la possibile difesa bianconera contro il Monza Tudor ha le idee chiare

Kelly sarà confermato dopo la prestazione di Parma? Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione della Juve. Scelte obbligate in difesa per Igor Tudor. Con Bremer e Gatti ai box, non ci sono molte opzioni per cambiare gli uomini nella difesa a tre della Juve in vista della sfida contro il Monza. Secondo Sky Sport, saranno anche Kelly, Kalulu e Renato Veiga il trio difensivo per il match di campionato, fondamentale per la corsa al quarto posto dopo la brutta sconfitta contro il Parma.

