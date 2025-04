Kean parla il dg della Fiorentina Questa situazione siamo riusciti a gestirla così Sulla stagione attuale…

Kean, il direttore generale della Fiorentina si esprime così Sulla situazione dell’attaccante Il direttore generale della Fiorentina Ferrari ha voluto rilasciare a Sky Sport queste dichiarazioni tra Kean e obiettivi. LE PAROLE – «Stiamo facendo un’annata importante, abbiamo 6 punti più dello scorso anno e il presidente ci chiede sempre di fare meglio del passato. . Calcionews24.com - Kean, parla il dg della Fiorentina: «Questa situazione siamo riusciti a gestirla così. Sulla stagione attuale…» Leggi su Calcionews24.com , il direttore generalesi esprimedell’attaccante Il direttore generaleFerrari ha voluto rilasciare a Sky Sport queste dichiarazioni trae obiettivi. LE PAROLE – «Stiamo facendo un’annata importante, abbiamo 6 punti più dello scorso anno e il presidente ci chiede sempre di fare meglio del passato. .

Pedullà parla di Kean: «Trattato come un ferro vecchio alla Juve, eppure costato circa 40 milioni». Il commento - di Redazione JuventusNews24Pedullà parla di Kean: le sue dichiarazioni sull'ex attaccante della Juventus che in questa stagione si sta mettendo in mostra nella Fiorentina Intervenuto sul proprio profilo X Alfredo Pedullà ha parlato così dell'ex attaccante della Juventus Moise Kean, oggi in forza nella Fiorentina di Palladino. PEDULLÀ – «La Fiorentina gioca una grande partita, onora un mercato perfetto, esaltando la sua gente appassionata.

Moise Kean, parla il medico: "Un KO come nel pugilato. Quanto deve fermarsi? Ora bisogna evitare la sindrome del secondo impatto" - Moise Kean potrebbe avere bisogno di qualche settimana di stop, ma non esiste una tempistica chiara in questi casi. L'unica certezza è che bisogna evitare il rischio della "sindrome del secondo impatto". A spiegarlo, intervistato dall'Adnkronos, è Mario Brozzi, ex medico sportivo della Roma. L'attaccante della Fiorentina è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco durante l'incontro contro il Verona: il suo volto contro il ginocchio del difensore Pawel Dawidowicz.

Fiorentina, Kean parla del flexing a Djimsiti: «Ecco perché lo faccio. L'importante è divertirsi» - Gol vittoria contro l'Atalanta e il siparietto con Djimsiti per il fallo guadagnato nel corso della ripresa. Moise Kean ha commentato il flexing nel post partita Da DAZN dopo il gol contro l'Atalanta, nel match vinto 1-0 dalla sua Fiorentina al Franchi nel pomeriggio di ieri, l'attaccante viola Moise Kean è stato interpellato riguardo al

Fiorentina, il dg Ferrari: "Come sta Dodò e le ultime su Kean. Non ci facciamo mancare nulla" - Alssandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky per fare il punto sulle situazioni che riguardano Dodò, ricoverato in ospedale per sospetta.

