Kean non è rientrato da Parigi dopo i problemi familiari la posizione della Fiorentina in vista dell8217Empoli

Kean non è ancora rientrato da Parigi dopo i problemi familiari. L'attaccante è fondamentale per la Fiorentina ma in questo momento il calcio viene in secondo piano e il club ha deciso di concedere carta bianca al giocatore senza pressioni sul suo ritorno in Toscana in vista del derby con l'Empoli. Leggi su Fanpage.it Moisenon è ancorada. L'attaccante è fondamentale per lama in questo momento il calcio viene in secondo piano e il club ha deciso di concedere carta bianca al giocatore senza pressioni sul suo ritorno in Toscana indel derby con l'Empoli.

Cosa riportano altre fonti

Moise Kean a Sky. Pensi che qualcuno ti stia rimpiangendo? «Non so di chi tu stia parlando» (di Giuntoli!!!) Moise Kean è a 15 reti in campionato. Doppietta all’Inter per il 3-0 con cui i viola hanno annientato gli uomini di Inzaghi. Poi è stato intervistato a Sky Sport. Vanessa Leonardi: “Pensi che qualcuno ti stia rimpiangendo?” Kean: “Non so di chi tu stia parlando” SIPARIO — Luca Memelli (@haaalandismo) February 6, 2025 Sabatini e Giuntoli: «È il miglior ds della storia della ... 🔗ilnapolista.it

di RedazioneRanieri a Sky, ecco l’intervista del giocatore viola dopo Fiorentina Inter, la battuta su Kean e gli obiettivi in classifica È terminato il recupero di Fiorentina Inter, partita interrotta – come in molti avranno modo di ricordare – dopo il malore accusato da Edoardo Bove. Bene, i nerazzurri sono stati schiacciati dalla squadra allenata da Palladino che seppur con tantissime assenze è riesciuto a battere i ragazzi allenati di Simone Inzaghi per ben 3 reti 0 con la doppietta di ... 🔗internews24.com

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, futuro e l’esonero di Palladino A Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Palladino e mercato. LE PAROLE – «Fagioli e De Gea? Farò di tutto, l’intenzione è questa ma non voglio dire di più. Vediamo […] 🔗calcionews24.com

