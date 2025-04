Kate Middleton perché non accompagna William ai funerali del Papa

Kate Middleton resta a casa coi tre figli, Geroge, Charlotte e Louis, mentre William andrà per Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco.Kate Middleton, perché non partecipa ai funerali di Papa FrancescoKate Middleton dunque resterà a casa e non accompagna William alle esequie di Papa Francesco a San Pietro. La scelta di restare in Gran Bretagna non è stata dettata da motivi di organizzazione familiare. I Principi del Galles possono contare su tate e assistenti altamente preparati. La sua assenza non dipende nemmeno da impegni precedenti, semplicemente Kate non è indispensabile in questa occasione.Lady Middleton infatti non è soggetta ad alcun obbligo istituzionale che le imponga di presenziare ai funerali di Papa Francesco, contrariamente a suo marito William.Re Carlo ha voluto infatti farsi rappresentare dal figlio maggiore ed erede al trono, in quanto William sarà il futuro capo della Chiesa anglicana, quando gli succederà. Dilei.it - Kate Middleton, perché non accompagna William ai funerali del Papa Leggi su Dilei.it resta a casa coi tre figli, Geroge, Charlotte e Louis, mentreandrà per Roma per partecipare aidiFrancesco.non partecipa aidiFrancescodunque resterà a casa e nonalle esequie diFrancesco a San Pietro. La scelta di restare in Gran Bretagna non è stata dettata da motivi di organizzazione familiare. I Principi del Galles possono contare su tate e assistenti altamente preparati. La sua assenza non dipende nemmeno da impegni precedenti, semplicementenon è indispensabile in questa occasione.Ladyinfatti non è soggetta ad alcun obbligo istituzionale che le imponga di presenziare aidiFrancesco, contrariamente a suo marito.Re Carlo ha voluto infatti farsi rappresentare dal figlio maggiore ed erede al trono, in quantosarà il futuro capo della Chiesa anglicana, quando gli succederà.

Approfondimenti da altre fonti

“Nell'ultimo anno, la natura è stata il nostro santuario”, dice Kate Middleton nella didascalia di un video postato sul profilo Instagram dei principi del Galles. Per “questa Festa della Mamma, celebriamo Madre Natura e riconosciamo come il nostro legame con il mondo naturale possa aiutare non solo a nutrire il nostro io in... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Kate Middleton ha uno scrigno di gioielli da sogno. William le avrebbe regalato preziosi per un valore di 540mila sterline, circa 645mila euro (arrotondando leggermente in eccesso). A questi si aggiungono quelli della Corona da 68 milioni di sterline (81.151.000 di euro). Fonte: IPAKate Middleton Kate Middleton, l’anello di fidanzamento da 358mila euro Sicuramente il gioiello più noto di Kate Middleton è l’anello di fidanzamento che apparteneva a Lady Diana e che William le donò nel 2010, ... 🔗dilei.it

Un appuntamento fisso per la coppia reale saltato: William e Kate non hanno partecipato ai Bafta Awards di quest’anno. In realtà la notizia è di qualche giorno fa, quando una nota di Palazzo l’ha reso ufficiale. Si parlava in realtà solamente dell’assenza del Principe William, ma è stato da subito chiaro che neanche Kate Middleton sarebbe stata presente. Se all’inizio non erano chiari i motivi dell’assenza dei due Principi, ora questi sono più chiari. 🔗dilei.it

Kate Middleton, perché non accompagna William ai funerali del Papa; Le nuove parole di speranza di Kate Middleton sulla malattia; Perché Michelle Obama non parteciperà alla cerimonia di insediamento di Donald Trump (e forse non ci saranno neppure William e Kate Middleton); Kate Middleton, la foto per la Giornata mondiale contro il cancro (scattata da Louis): «Non dimenticare di col. 🔗Cosa riportano altre fonti

“Non è fuori pericolo” Kate Middleton, rompe il silenzio l’esperto, la situazione sul tumore preoccupa - Scopri il percorso di recupero di Kate Middleton dopo il cancro: remissione, follow-up e sfide nella vita quotidiana. Un viaggio verso la normalità. 🔗bigodino.it

Kate Middleton e il tumore, l'esperto: «Il rischio della recidiva c'è se torna alla vita di prima, deve vivere sotto controllo per anni» - Kate Middleton a un anno dall'annuncio del tumore, non è ancora fuori dall'incubo. La principessa di Galles lo scorso gennaio ha annunciato che il cancro era ... 🔗msn.com

Kate Middleton, la nuova foto su Instagram: è rarissimo che si mostri - Kate Middleton e William hanno interrotto la loro vacanza segreta per condividere su Instagram la foto di uno dei membri della famiglia che mai si mostra. 🔗dilei.it