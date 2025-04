Kanye West continua il dissing contro Kendrick Lamar e Tyler The Creator Sopravvalutati

Kanye West trascorre del tempo in Spagna, continua ad attaccare Kendrick Lamar e Tyler, The Creator direttamente dal suo profilo X.Ancora una volta sul social ha sparato a zero sui colleghi, definendoli “Sopravvalutati” ed a pari merito per la loro abilità nel rappare. Mercoledi il rapper scriveva: “Dimmi una buona battuta di Tyler The Creator Dimmi una vera buona battuta di Kendrick Come vorresti davvero aver detto quella battuta di livello”. Ye ha poi aggiunto che Lil Wayne ha “molte più barre” di Kendrick e che l‘artista di Compton non ha rime che “vorrei aver detto”. “Broo Kendrick non può rappare”, ha affermato. “Wayne ha più barre, Io ne ho molte, Kendrick non ne ha nessuna, in cui dico che vorrei dire che Kendrick e Tyler sono i due artisti più Sopravvalutati.Per favore. Kendrick e Tyler si equivalgono onestamente”Kanye West, le parole su Kendrick Lamar e Tyler, The CreatorYe ha continuato ad affondare Lamar a partire da quando ha realizzato il featuring con Playboi Carti per diversi brani del suo album Music, lasciando il rapper di Atlanta fuori dal progetto: “Tutti sanno che ho sbiadito Kendrick in No More Parties in La” riguardo la loro collab contenuta nell’album The Life Of Pablo del 2016. Metropolitanmagazine.it - Kanye West continua il dissing contro Kendrick Lamar e Tyler, The Creator: “Sopravvalutati” Leggi su Metropolitanmagazine.it Mentretrascorre del tempo in Spagna,ad attaccare, Thedirettamente dal suo profilo X.Ancora una volta sul social ha sparato a zero sui colleghi, definendoli “” ed a pari merito per la loro abilità nel rappare. Mercoledi il rapper scriveva: “Dimmi una buona battuta diTheDimmi una vera buona battuta diCome vorresti davvero aver detto quella battuta di livello”. Ye ha poi aggiunto che Lil Wayne ha “molte più barre” die che l‘artista di Compton non ha rime che “vorrei aver detto”. “Broonon può rappare”, ha affermato. “Wayne ha più barre, Io ne ho molte,non ne ha nessuna, in cui dico che vorrei dire chesono i due artisti più.Per favore.si equivalgono onestamente”, le parole su, TheYe hato ad affondarea partire da quando ha realizzato il featuring con Playboi Carti per diversi brani del suo album Music, lasciando il rapper di Atlanta fuori dal progetto: “Tutti sanno che ho sbiaditoin No More Parties in La” riguardo la loro collab contenuta nell’album The Life Of Pablo del 2016.

