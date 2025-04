Juventus Women Canzi ammette Le motivazioni incidono ma la verità è un’altra la Fiorentina ha meritato più di noi Siamo stati Juventus solo in quella fase di partita

Juventus Women, Canzi ammette amareggiato cosa si è celato dietro la sconfitta delle ragazze contro la Fiorentina: le sue paroleLe neo campionesse d’Italia della Juventus Women hanno perso per 3-1 contro la Fiorentina. La prima prestazione da scudettate non ha sorriso alle bianconere di Max Canzi, che ha ammesso la superiorità delle avversarie in conferenza stampa. Le sue parole.PAROLE – «Le motivazioni sicuramente incidono, però ci abbiamo messo tanto a entrare in partita: non abbiamo approcciato male alla sfida, ma il primo tempo oggettivamente la Fiorentina ha meritato più di noi. Nella ripresa abbiamo giocato una buona gara, nella quale non Siamo riusciti a concretizzare come avremmo meritato: nei secondi 45 minuti ce la Siamo giocata con spirito “da Juventus”, di questo sono contento a differenza della prima parte di gara. Juventusnews24.com - Juventus Women, Canzi ammette: «Le motivazioni incidono, ma la verità è un’altra: la Fiorentina ha meritato più di noi. Siamo stati Juventus solo in quella fase di partita» Leggi su Juventusnews24.com amareggiato cosa si è celato dietro la sconfitta delle ragazze contro la: le sue paroleLe neo campionesse d’Italia dellahanno perso per 3-1 contro la. La prima prestazione da scudettate non ha sorriso alle bianconere di Max, che ha ammesso la superiorità delle avversarie in conferenza stampa. Le sue parole.PAROLE – «Lesicuramente, però ci abbiamo messo tanto a entrare in: non abbiamo approcciato male alla sfida, ma il primo tempo oggettivamente lahapiù di noi. Nella ripresa abbiamo giocato una buona gara, nella quale nonriusciti a concretizzare come avremmo: nei secondi 45 minuti ce lagiocata con spirito “da”, di questo sono contento a differenza della prima parte di gara.

