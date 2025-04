Juventus Women campione d’Italia la Fiorentina accoglie le bianconere col ‘pasillo de honor’ – FOTO

Juventus Women campione d’Italia: la Fiorentina accoglie le bianconere col ‘pasillo de honor’. Il gesto della squadra Viola nei confronti delle bianconereLa Juventus Women ha conquistato aritmeticamente il suo sesto scudetto nell’ultima giornata di Serie A femminile. Per omaggiare la cavalcata delle bianconere, la Fiorentina, avversaria di questo venerdì, ha deciso di tributare la squadra di Canzi con il rituale del ‘pasillo de honor‘.Le giocatrici Viola, al momento dell’ingesso in campo della Juve, hanno composto due file per ‘far sfilare’ la Juve e complimentarsi con le ragazze che hanno dominato il campionato. .com Juventusnews24.com - Juventus Women campione d’Italia: la Fiorentina accoglie le bianconere col ‘pasillo de honor’ – FOTO Leggi su Juventusnews24.com di Mauro Munno: lalecolde. Il gesto della squadra Viola nei confronti delleLaha conquistato aritmeticamente il suo sesto scudetto nell’ultima giornata di Serie A femminile. Per omaggiare la cavalcata delle, la, avversaria di questo venerdì, ha deciso di tributare la squadra di Canzi con il rituale delde honor‘.Le giocatrici Viola, al momento dell’ingesso in campo della Juve, hanno composto due file per ‘far sfilare’ la Juve e complimentarsi con le ragazze che hanno dominato il campionato. .com

Se ne parla anche su altri siti

Ultimissime Juve LIVE: allenamento all’aperto per i bianconeri, la Juventus Women è campione d’Italia, nuovo nome per la difesa - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 18 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 17 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 16 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 15 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 14 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 18 aprile ... 🔗juventusnews24.com

Juventus Women campione d’Italia: arrivano i complimenti delle squadre rivali e dei bianconeri della prima squadra maschile! FOTO - di Redazione JuventusNews24Juventus Women campione d’Italia: la FOTO con i complimenti dei bianconeri e delle squadre rivali La Juventus Women ha vinto il sesto scudetto della sua storia e sono arrivati i complimenti di alcuni bianconeri della Prima squadra maschile ma non solo. Nei commenti del post che celebra le bianconere sono arrivate le congratulazioni del Milan, squadra battuta oggi, e della Roma che deteneva il titolo. 🔗juventusnews24.com

Juventus Women campione d’Italia. Sesta stella per le bianconere. Gol e highlights - È ufficiale: la Juventus Women è Campione d’Italia, per la sesta volta consecutiva. Un traguardo straordinario, raggiunto con una giornata d’anticipo grazie al successo per 2-0 contro il Milan a Biella. Una stagione dominata fin dai primi turni, una cavalcata costante e solida che ha visto le... 🔗torinotoday.it

La Juventus femminile è campione d'Italia: 6° Scudetto; Juve Women campione d'Italia: le giocatrici invadono la conferenza e parte la festa!; Calcio, Serie A Femminile: la Juventus è campione d’Italia 2025; Juve Women campione d'Italia, lo scudetto è bianconero. 🔗Ne parlano su altre fonti

TJ - FIORENTINA-JUVENTUS WOMEN 0-0 - Calcio di inizio affidato alle bianconere - 12:33 - Primo calcio di inizio affidato alle bianconere. 12:31 - Minuto di silenzio per onorare la morte del Santo Padre. 12:27 - La Juve entra applaudita dalle calciatrici viola e sul ... 🔗tuttojuve.com

Juventus Women Campione d'Italia! Gama: "Non siamo mai andate via!" - Per la sesta volta nella storia la Juventus Women ha conquistato il titolo della Serie A Femminile. Nel post partita del match decisivo contro il Milan,. 🔗tuttomercatoweb.com

Juventus.com - Matchday Station, Fiorentina-Juventus Women - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match della Poule Scudetto di Serie A femminile che le Women, già campionesse d'Italia, ... 🔗tuttojuve.com