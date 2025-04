Juventus Under 16 Przytarski in prova con i bianconeri chi è il bomber polacco subito protagonista

Juventus Under 16, Przytarski in prova con i bianconeri: l'identikit sull'attaccante MKS Ciechanów. Tutti i dettagliLa Juventus Under 16 è stato protagonista del 51° Trofeo Lascaris Memorial Francesco Giorgio classificandosi al quinto posto. Tra i giocatori che hanno sorpreso, segnando tre reti c'è stato l'attaccante classe 2009 Aleksander Przytarski.Il bomber della MKS Ciechanow ha quindi mostrato tutte le sue qualità, facendo subito una grande impressione. L'attaccante è già nel giro della Nazionale ed è stato convocato addirittura dalla Polonia U19.

