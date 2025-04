Juventus senza Champions i 115 milioni di aumento di capitale non bastano da Yildiz a Tonali Osimhen cosa cambia in estate

Juventus arrivata a Parma ha riacceso diversi campanelli d`allarme in casa bianconera e alla Continassa è tornato l`incubo. Leggi su Calciomercato.com La sconfitta dellaarrivata a Parma ha riacceso diversi campanelli d`allarme in casa bianconera e alla Continassa è tornato l`incubo.

Diversi giocatori in bilico alla Juve: il quarto posto fondamentale per la permanenza in maglia bianconera Champions fondamentale anche in chiave mercato per la Juventus. Malgrado il supporto della proprietà e di John Elkann, il club bianconero deve centrare il quarto posto per programmare con più serenità la prossima stagione. Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itL’accesso alla massima competizione europea era l’obiettivo minimo a inizio stagione e diventa basilare centrarlo per ... 🔗calciomercato.it

La Juventus sta riflettendo sul futuro in questa sosta, molto dipenderà dalle prossime nove partite che potrebbero cambiare praticamente tutta la prossima stagione La Champions League è fondamentale per la Juventus, che vive un periodo particolare dal punto di vista economico. Cristiano Giuntoli la scorsa estate con una serie di cessioni, prestiti con diritto o obbligo di riscatto e degli investimenti importanti, ha finanziato il mercato per consegnare a Thiago Motta una squadra più forte ... 🔗tvplay.it

Senza la qualificazione in Champions League la Juventus saluterà con certezza un big: i tifosi bianconeri sono distrutti all’idea di perderlo a giugno Mancano ancora 9 giornate per rientrare tra le prime quattro, pur dovendo battere la concorrenza agguerrita del Bologna e delle due romane, che inseguono subito alle spalle. Thiago Motta ha ricevuto una fiducia a termine e si gioca tutte le sue carte contro il Genoa. 🔗tvplay.it

Juventus, senza Champions i 115 milioni di aumento di capitale non bastano: da Yildiz a Tonali-Osimhen, cosa cambia in estate; Juventus senza Champions? Cosa cambia sul mercato tra cessioni e aumento di capitale; Juventus, senza Champions League sarà rivoluzione: chi rischia, lo scenario; Champions League, i ricavi per Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, senza Champions League sarà rivoluzione: chi rischia, lo scenario - La Juventus rischia di perdere almeno 60 milioni di ricavi senza Champions League. Un bagno di sangue che si ripercuoterebbe su squadra e staff dirigenziale ... 🔗sport.virgilio.it

Juve senza Champions sarà rivoluzione. E Tether sale al 10% - Ascolta ora La Juventus è di nuovo in mezzo al guado, ovvero in una situazione a dir poco rischiosa. Non ha ancora l'acqua alla gola, ma di sicuro il passo falso di Parma ha azzerato l'ottimismo respi ... 🔗msn.com

Gazzetta - Senza la champions rischia mezza Juve - Milan, vinco con te" è il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Intervista esclusiva al centrocampista-goleador rossonero, leader ... 🔗tuttojuve.com