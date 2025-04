Juventus Next Gen senti Buchel Ha un altro modo di interpretare il campionato Ottimi giocatori ma noi ci giocheremo la vita

Juventus Next Gen, Marcel Buchel ha parlato così del suo Messina in vista della prossima sfida contro i bianconeriMarcel Buchel, centrocampista del Messina, ha presentato la prossima sfida di Serie C contro la Juventus Next Gen, in programma domenica alle 20.00. Queste le sue dichiarazioni riportate da MessinaSportiva.PAROLE – «La Juve è una squadra con Ottimi giocatori, ha totalmente un altro modo di interpretare il campionato. Noi ci giochiamo la vita e loro giocano per altro, quindi degli avversari mi interessa ben poco, pensiamo a noi. Questa partita va affrontata con la consapevolezza del momento e l’importanza di ogni palla. Sappiamo cosa possiamo fare e conosciamo la nostra forza, se riusciremo a mettere in campo quello che abbiamo sempre fatto nell’ultimo periodo penso che potremo toglierci qualche soddisfazione». Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, senti Buchel: «Ha un altro modo di interpretare il campionato. Ottimi giocatori ma noi ci giocheremo la vita» Leggi su Juventusnews24.com Gen, Marcelha parlato così del suo Messina in vista della prossima sfida contro i bianconeriMarcel, centrocampista del Messina, ha presentato la prossima sfida di Serie C contro laGen, in programma domenica alle 20.00. Queste le sue dichiarazioni riportate da MessinaSportiva.PAROLE – «La Juve è una squadra con, ha totalmente undiil. Noi ci giochiamo lae loro giocano per, quindi degli avversari mi interessa ben poco, pensiamo a noi. Questa partita va affrontata con la consapevolezza del momento e l’importanza di ogni palla. Sappiamo cosa possiamo fare e conosciamo la nostra forza, se riusciremo a mettere in campo quello che abbiamo sempre fatto nell’ultimo periodo penso che potremo toglierci qualche soddisfazione».

Le notizie più recenti da fonti esterne

Daffara ci crede: «Se avrò un’occasione qui alla Juve, non vedo motivo per cui dovrei andare a giocare altrove. Sulla Juventus Next Gen dico questo» - di Redazione JuventusNews24Daffara ci crede: le parole del portiere della Juventus Next Gen anche sul suo futuro. Le dichiarazioni Giovanni Daffara, portiere classe 2004, ha parlato a Ultimo Uomo. Le parole del portiere della Juventus Next Gen anche sul suo possibile futuro in bianconero. DAFFARA – «Uscire può essere un rischio, senza dubbio. E non dico che sia necessariamente una cosa negativa, anzi, perché ogni esperienza ti fa crescere – anche solo andare a vivere da solo in un’altra città, lontano da casa e famiglia, cambiare le abitudini di vita, insomma cose non per forza legate ... 🔗juventusnews24.com

Convocati Juventus Next Gen per il Potenza: Brambilla chiama ancora Adzic. Poi un ritorno importante per i bianconeri: la lista – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Convocati Juventus Next Gen per il match di oggi contro il Potenza: Brambilla chiama ancora una volta Adzic. Poi un ritorno importante In campo oggi anche la Juventus Next Gen, attesa dalla trasferta in casa del Potenza valevole per la 27esima giornata di Serie C. Diramati i convocati di mister Brambilla, che chiama ancora Adzic come accaduto già contro il Benevento. 🔗juventusnews24.com

Mulazzi Sion, il terzino della Juventus Next Gen saluta a titolo definitivo: tutti i dettagli sull’affare - di Marco BaridonMulazzi Sion, il terzino della Juventus Next Gen saluta a titolo definitivo: le ultimissime di mercato Tutto fatto per il passaggio di Mulazzi al Sion, squadra che milita in Svizzera dove il mercato si chiuderà il 17 febbraio. Come appreso da Juventusnews24, l’ormai ex terzino della Juventus Next Gen, che ha giocato oggi il match contro il Potenza, partirà domani per iniziare la sua nuova avventura. 🔗juventusnews24.com

Dentro la Juventus Next Gen; Juve, senti il CEO dello Shakhtar: 'Siamo in trattativa con un club per Sudakov, può trasferirsi in Italia'; Perché Danilo è un caso, Daffara blindato, l'affare Okoro: il mercato Juve e Next Gen; DAFFARA e la Next Gen: Vorrei restare, qui si cresce con una certa mentalità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Petrucci sfida la Juventus Next Gen: le dichiarazioni del capitano del Messina. Cosa ha detto verso la sfida - Petrucci sfida la Juventus Next Gen: le dichiarazioni del capitano del Messina. Cosa ha detto verso la sfida Ai canali ufficiali del Messina, Davide Petrucci ha parlato della prossima sfida di Serie C ... 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen, Capozzucca vota per la Seconda Squadra bianconera: la Serie B è possibile con Brambilla in panchina - Juventus Next Gen, Capozzucca vota per la Seconda Squadra bianconera: la Serie B è possibile con Brambilla in panchina Stefano Capozzucca crede alla promozione in Serie B da parte della Juventus Next ... 🔗juventusnews24.com

Petrucci: “Ci crediamo nonostante tutto. Messina ci spinga, uniti è possibile” - A 90' dalla verità. Il Messina si giocherà tutto nella giornata conclusiva di regular season, affrontando in casa la Juventus Next Gen. A -7 dalla Casertana i peloritani non possono fallire per restar ... 🔗messinasportiva.it