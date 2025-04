Juventus Mbangula torna in gruppo le ultime sulle condizioni di Koopmeiners

Juventus di Igor Tudor continua la sua preparazione in vista del match contro il Monza, in programma domenica 27. Leggi su Calciomercato.com Dopo il ko con il Parma, ladi Igor Tudor continua la sua preparazione in vista del match contro il Monza, in programma domenica 27.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus-PSV LIVE 2-1: Conceicao per Mbangula, Motta torna avanti coi cambi! - Juventus-PSV 2-1 RETI: 34` McKennie (J), 55` Perisic (P), 83` Mbangula (J) LE AZIONI SALIENTI 83` GOL DELLA JUVE! Gatti recupera in difesa,... 🔗calciomercato.com

Juventus, svelata la collezione Urban Purist: torna lo stemma anni ’90 e tributo a Vialli. Il motivo e la data di rilascio: tutti i dettagli – FOTO - di Redazione JuventusNews24Juventus, svelata la collezione Urban Purist: tutti i dettagli e le FOTO degli spoiler di maglie e felpe vintage bianconere Sono state svelate alcune foto in anteprima di quella che sarà la collezione Urban Purist di Adidas che coinvolgerà anche la Juve. Come riportato da La Maglia Bianconera, saranno presto disponibili, probabilmente da agosto, maglie e felpe per il trentennale del trionfo dei bianconeri in Champions League. 🔗juventusnews24.com

Thiago Motta torna a parlare della Juventus: “Non è stato un fallimento, ma sicuramente sono rimasto deluso” - Thiago Motta è tornato ad affrontare quanto sia successo nei 7 mesi alla Juventus. Da alcune scelte al rapporto con dirigenza e spogliatoio, passando per la critica a certi attacchi personali L'articolo Thiago Motta torna a parlare della Juventus: “Non è stato un fallimento, ma sicuramente sono rimasto deluso” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Juventus, un rientro importante per Tudor; Juventus, Mbangula torna in gruppo: le ultime sulle condizioni di Koopmeiners; Buone notizie dalla Continassa: Mbangula torna in gruppo, le ultime su Koopmeiners; Infortunio Mbangula, torna il belga! Cosa filtra. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus, Mbangula torna in gruppo: le ultime sulle condizioni di Koopmeiners - Dopo il ko con il Parma, la Juventus di Igor Tudor continua la sua preparazione in vista del match contro il Monza, in programma domenica 27 aprile alle ore 18.. 🔗calciomercato.com

Juventus, Mbangula torna in gruppo: ancora out Koopmeiners - La Juventus si allena in vista del match contro il Monza: torna in gruppo Mbangula, ancora out Koopmeiners. Dopo la cocente sconfitta contro il Parma, che ha fatto scendere la squadra al quinto posto ... 🔗gianlucadimarzio.com

Infortunio Mbangula, torna il belga! L’esterno si è allenato con il gruppo agli ordini di Tudor: cosa filtra in vista di Juve Monza - Andrea Fortunato Juve: il ricordo del club bianconero a trent’anni dalla scomparsa dell’ex terzino bianconero e della Nazionale italiana – ... 🔗juventusnews24.com