Juventus Leoni ha impressionato quanto costa chi lo vuole e le idee di Giuntoli

Leoni uno dei giovani più in forma in questo finale di campionato: nel Parma che ha puntellato la propria difesa strappando pareggi. Leggi su Calciomercato.com E` Giovanniuno dei giovani più in forma in questo finale di campionato: nel Parma che ha puntellato la propria difesa strappando pareggi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

De Paola esalta Leoni: «Ha annullato Vlahovic! Monte ingaggi Parma 26 milioni, Juventus 112 milioni…» - di Redazione JuventusNews24De Paola esalta Leoni: «Ha annullato Vlahovic!». Il commento del giornalista dopo la partita del Tardini Paolo De Paola, sul suo profilo Facebook, ha commentato così Parma–Juve. Le dichiarazioni del giornalista sui bianconeri. DE PAOLA – «Il Parma, squadra in lotta per non retrocedere, ha conquistato 4 punti su 6 contro la Juve. Monte ingaggi Parma 26 milioni. Monte ingaggi Juve 112 milioni. 🔗juventusnews24.com

Parma-Juventus sarà anche la partita di Leoni. Giuntoli l'ha messo nel mirino - A Pasquetta il Tardini sarà il palcoscenico di Parma-Juventus, match che non sarà solo un confronto sul campo tra due squadre ambiziose, ma... 🔗calciomercato.com

Thiago Motta, Ravezzani non ha dubbi sul tecnico: «Per capire se sia utile proseguire con lui, la Juventus deve valutare queste cose» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il suo futuro sono stati analizzati così dal giornalista Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve con la Fiorentina Attraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la posizione della Juve sul futuro di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto sul momento che sta vivendo la squadra bianconera. Per valutare se sia utile proseguire con Motta, la Juve deve valutare se abbia senso continuare senza titolari certi, un gruppo disorientato, un gioco in involuzione e una serie di cambi sbagliati dalla panchina. 🔗juventusnews24.com

Juventus, Leoni ha impressionato: quanto costa, chi lo vuole e le idee di Giuntoli; Sfida Juventus-Inter per Leoni del Parma: valore triplicato in pochi mesi; Parma-Juventus, le pagelle: Leoni giganteggia, 7,5. Kelly schiacciato, 5; Haaland annullato dalla difesa della Juve: un solo tiro in porta in 92 minuti, è impalpabile. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Juventus, Leoni ha impressionato: quanto costa, chi lo vuole e le idee di Giuntoli - E` Giovanni Leoni uno dei giovani più in forma in questo finale di campionato: nel Parma che ha puntellato la propria difesa strappando pareggi a Inter e Fiorentina. 🔗calciomercato.com

Ha ridicolizzato Vlahovic, la Juve lo sogna per il futuro: tutto su Leoni - Lanciato alla Samp da Pirlo che lo accostò a Nesta, il giovane difensore del Parma studia Van Dijk: lo segue anche Spalletti ... 🔗tuttosport.com

Leoni Juventus, il giovane difensore del Parma spegne Vlahovic e Kolo Muani: i bianconeri studiano la mossa! - Leoni Juventus, il difensore del Parma blocca Vlahovic e Kolo Muani: i bianconeri studiano la mossa per il futuro. Le ultime Uno dei nomi più interessanti nel radar della Juventus per il prossimo calc ... 🔗calcionews24.com