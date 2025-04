Juventus cosa succede senza Champions una rivoluzione obbligata

Champions della Juventus si è trasformata in un esercizio di equilibrismo su un filo sempre più sottile. La sconfitta di Parma non è stata solo un passo falso: è stata una doccia fredda. Il quarto posto, ora distante un punto, non è mai stato così a rischio. E con esso, il futuro di Igor Tudor, dei giocatori, e di un intero progetto tecnico ed economico.“Nulla è compromesso“, ha dichiarato il tecnico croato dopo il ko al Tardini. Ma è chiaro che qualcosa si è incrinato. Le prossime cinque partite – Monza, Venezia e Udinese, ma soprattutto i confronti diretti in trasferta, da brividi, con Bologna e Lazio – decideranno il futuro della Vecchia Signora. E non solo per questo campionatoTudor all’ultima chiamataPer Tudor il margine d’errore è zero. Il quarto posto avvicinerebbe la possibilità di un rinnovo del contratto, ma la società può comunque decidere di cambiare allenatore pagando una penale a fine campionato. Thesocialpost.it - Juventus, cosa succede senza Champions: una rivoluzione (obbligata) Leggi su Thesocialpost.it La corsadellasi è trasformata in un esercizio di equilibrismo su un filo sempre più sottile. La sconfitta di Parma non è stata solo un passo falso: è stata una doccia fredda. Il quarto posto, ora distante un punto, non è mai stato così a rischio. E con esso, il futuro di Igor Tudor, dei giocatori, e di un intero progetto tecnico ed economico.“Nulla è compromesso“, ha dichiarato il tecnico croato dopo il ko al Tardini. Ma è chiaro che qualsi è incrinato. Le prossime cinque partite – Monza, Venezia e Udinese, ma soprattutto i confronti diretti in trasferta, da brividi, con Bologna e Lazio – decideranno il futuro della Vecchia Signora. E non solo per questo campionatoTudor all’ultima chiamataPer Tudor il margine d’errore è zero. Il quarto posto avvicinerebbe la possibilità di un rinnovo del contratto, ma la società può comunque decidere di cambiare allenatore pagando una penale a fine campionato.

Ne parlano su altre fonti

La Juventus difende "com'era abituata": Kalulu, Veiga, Kelly e gli altri tre, cosa succede sul mercato - Il pareggio per 1-1 con la Roma offre spunti interessanti per il presente e per il futuro della difesa della Juventus. Dopo le imbarcate con... 🔗calciomercato.com

Gasperini Juventus, c’è lui in pole in caso di esonero di Thiago Motta! Spunta un altro indizio. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Gasperini Juventus, il tecnico dell’Atalanta sarebbe in pole in caso di esonero di Thiago Motta. Le quote dei bookmakers Secondo quanto riportato dall’agenzia Agimeg, stando ai bookmakers sarebbe Gian Piero Gasperini il primo nome in pole per la panchina della Juventus in caso di esonero di Thiago Motta. La quota del tecnico dell’Atalanta è scesa fino a 3.50 per la prossima stagione, con Roberto Mancini a 5. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus: ritorno di fiamma a giugno, ma il Napoli fa sul serio. Duello per l’attaccante. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus: ritorno di fiamma, ma c’è il Napoli forte su Adeyemi. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti Tra gli obiettivi del calciomercato Juve in vista della prossima estate c’è anche Karim Adeyemi, attaccante di proprietà del Borussia Dortmund che i bianconeri hanno trattato già la scorsa estate. Ci sarà da tenere in fortissima considerazione anche il Napoli. 🔗juventusnews24.com

Juventus senza Champions? Cosa cambia sul mercato tra cessioni e aumento di capitale; Cosa succede se Juventus-Empoli di Coppa Italia termina in parità al 90': supplementari o direttamente calci di rigore?; Juventus-Empoli Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio al 90'. Supplementari o rigori? Cosa dice il regolamento; Juventus agli ottavi o agli spareggi di Champions, cosa serve per qualificarsi: risultati e combinazioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, senza Champions i 115 milioni di aumento di capitale non bastano: da Yildiz a Tonali-Osimhen, cosa cambia in estate - La corsa Champions della Signora si è trasformata in una camminata sospesa sul filo. Raggiungere o meno l’altro lato della montagna, fa tutta la differenza del mondo tanto… Leggi ... 🔗informazione.it

Tudor via, rimpasto in dirigenza: lo scenario di una Juve senza Champions - TORINO - Con la Juventus che torna a non essere più padrona del proprio destino, ora è quinta - ma con 15 punti in palio le possibilità di andare in Champions non sono poi così poche -, torna d’attual ... 🔗tuttosport.com

Pagina 3 | Tudor via, rimpasto in dirigenza: lo scenario di una Juve senza Champions - Se l’operato di Giuntoli risultasse deficitario dal punto di vista dei risultati sportivi, con in primis la scelta di Thiago Motta errata, diversa la questione dei conti, con il monte ingaggio calato ... 🔗tuttosport.com