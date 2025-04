Juventus Condò fa il nome di un bianconero È irrinunciabile è l’unico giocatore in grado di fare questa cosa

Juventus, Paolo Condò ha parlato in esclusiva a di questo giocatore bianconero. Ecco cosa ha detto il giornalistaIntervistato in esclusiva da , Paolo Condò ha parlato così di Kenan Yildiz. Le sue dichiarazioni sul numero 10 bianconero.Vedendo il cambio passo nel secondo tempo di Kolo Muani con l’uscita di Vlahovic e il cambio di posizione del francese, secondo lei possono comunque giocare assieme o è meglio schierarli in momenti diversi della partita?«Secondo me, se tu costruisci la squadra per farli giocare assieme, poi riesci a fare questo. Non hanno caratteristiche identiche, Vlahovic è un uomo d’area mentre invece Kolo Muani ci arriva variando dalla fasce. Io, diciamo, uno schieramento juventino con Yildiz numero dieci alle spalle di queste due punte, lo vedo; ecco poi devi costruire una squadra che possa sorreggere un attacco del genere naturalmente. Juventusnews24.com - Juventus, Condò fa il nome di un bianconero: «È irrinunciabile, è l’unico giocatore in grado di fare questa cosa!» Leggi su Juventusnews24.com , Paoloha parlato in esclusiva a di questo. Eccoha detto il giornalistaIntervistato in esclusiva da , Paoloha parlato così di Kenan Yildiz. Le sue dichiarazioni sul numero 10.Vedendo il cambio passo nel secondo tempo di Kolo Muani con l’uscita di Vlahovic e il cambio di posizione del francese, secondo lei possono comunque giocare assieme o è meglio schierarli in momenti diversi della partita?«Secondo me, se tu costruisci la squadra per farli giocare assieme, poi riesci aquesto. Non hanno caratteristiche identiche, Vlahovic è un uomo d’area mentre invece Kolo Muani ci arriva variando dalla fasce. Io, diciamo, uno schieramento juventino con Yildiz numero dieci alle spalle di queste due punte, lo vedo; ecco poi devi costruire una squadra che possa sorreggere un attacco del genere naturalmente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Infortunio Beccari: l’attaccante della Juventus Women si fa male in Nazionale. Problemi per Lenzini e Boattin. Ultime - di Redazione JuventusNews24Infortunio Beccari, la giovane attaccante della Juventus Women ha patito uno stop con la Nazionale! Problemi anche per Lenzini e Boattin Tegola per la Juventus Women. Dopo l’infortunio occorso a Barbara Bonansea, i bianconeri sono costretti a perdere anche un altro elemento dell’attacco. Durante la sfida tra Svezia e Italia, partita valida per la Nations League, Chiara Beccari si è infortunata alla caviglia. 🔗juventusnews24.com

La Juventus volta pagina: il grande ritorno che fa impazzire i tifosi - La scelta giusta per il club bianconero, chiamato a pensare al futuro, con decisioni importanti per provare a risollevarsi E’ una crisi senza fine quella che ha colpito la Juventus. I bianconeri, dopo il pesantissimo ko contro l’Atalanta a Torino, sono stati battuti nettamente anche dalla Fiorentina. La Juventus volta pagina: il grande ritorno che fa impazzire i tifosi (LaPresse) – Calciomercato.itA Firenze, la squadra di Raffaele Palladino ha archiviato la pratica, davvero in pochi minuti, facendo sprofondare la Vecchia Signora, che a fine gara, però, ha deciso di proseguire con Thiago ... 🔗calciomercato.it

Inzaghi fa la conta degli infortunati dell’Inter in vista della Juventus: mezzo attacco è in dubbio - Il punto sugli infortunati dell'Inter dopo la vittoria contro la Fiorentina: Inzaghi guarda alla partita contro la Juve sperando di recuperare i suoi attaccanti.Continua a leggere 🔗fanpage.it