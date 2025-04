Juve tutti in discussione dopo Parma E Tether sale al 10

Torino, 25 aprile 2025 – È bastata una partita, per rimettere tutti in discussione. La sconfitta di Parma ricaccia indietro la Juve, con annesso sorpasso del Bologna, e in vista di giugno certezze non ce ne sono. Certo, novanta minuti non possono servire per una valutazione complessiva e una società deve essere più equilibrata e meno istintiva, ma la retromarcia bianconera al Tardini ha rispolverato vecchi fantasmi. Igor Tudor sembrava averli scacciati definitivamente, invece no, perché è bastata una minima difficoltà per riscoprire una Juve più fragile e con meno personalità di quanto si pensasse. C'è ancora tempo per riprendersi, ora il Monza poi doppio scontro diretto con Bologna e Lazio, ma la dirigenza deve anche valutare il futuro, capire se andare avanti con Tudor o aprirsi a nuove soluzioni (Conte resta nei pensieri).

Giuntoli Juve, rischia anche il ds bianconero? «Sono tutti in discussione». La rivelazione e gli scenari in caso di mancata qualificazione in Champions League - Anche la figura di Cristiano Giuntoli potrebbe essere in discussione in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. È quanto si apprende dalle parole del giornalista Giovanni Albanese sul ds della Juve. GIUNTOLI – «L'estate scorsa la Juve aveva portato avanti una rivoluzione a fronte di obiettivi di campo che sono ancora da raggiungere.

Jeep Juve come nuovo main sponsor, l'ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell'accordo: tutti i dettagli - Avanza con sempre maggiore concretezza l'ipotesi di rivedere nuovamente Jeep come main sponsor della Juventus. L'obiettivo di tutte le parti è quello di assicurarsi lo spot sulle divise per il Mondiale per Club, con la possibilità di anticipare magari per il finale della Serie A.

Conferenza stampa Thiago Motta pre Fiorentina Juve: «Mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. Il mio futuro non è una priorità, sono il primo a mettersi sempre in discussione» - C'è una zona Champions da conquistare per la Juve in questo finale di stagione, e tanto passa dalla trasferta di domani dei bianconeri sul campo della Fiorentina al Franchi. Il modo migliore, la vittoria, per dimenticare anche la debacle contro l'Atalanta.

TUTTI IN DISCUSSIONE - E' il momento, il nuovo momento dei processi, l'ennesimo di una stagione dove è francamente difficile capire quali sono i punti fermi di questa squadra in vista del

Juventus, giocatori sotto accusa dopo la sconfitta di Parma: la rabbia di Tudor, il fastidio della società - I bianconeri, che ad oggi sarebbero fuori dalla Champions, a Parma hanno deluso sotto tutti i punti di vista, nel gioco e soprattutto nel carattere. L'allenatore e la proprietà non nascondono l'insodd

