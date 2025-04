Juve senza Champions League metà squadra a rischio

senza Champions League, la Juve rischia un ridimensionamento drastico La mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe avere conseguenze serie per la Juventus. Oltre alla perdita di almeno 60 milioni di euro in ricavi, il club potrebbe essere costretto a cedere alcuni dei suoi giocatori più importanti per far fronteL'articolo Juve senza Champions League: metà squadra a rischio proviene da Il Primato Nazionale.

