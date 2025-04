Juve nuovo sgarbo di Giuntoli a Napoli gridano già al tradimento

Juventus programma il calciomercato estivo e tra i primi nomi sul taccuino di Giuntoli c'è un calciatore molto caro ai tifosi del Napoli.La stagione si avvicina alla fase decisiva, ma come spesso accade nel calcio italiano, il campo non è l'unico teatro dove si combattono le battaglie. Dietro le quinte, tra telefonate e strategie, inizia già a scaldarsi il mercato.Tra le società più attive, c'è inevitabilmente la Juventus, che prepara il terreno per la prossima rivoluzione estiva. Che resti Igor Tudor o arrivi un nuovo condottiero, una cosa è certa: serviranno rinforzi pesanti, in particolare in difesa, dove gli equilibri vanno sistemati con interventi mirati e di spessore.Napoli, Giuntoli vuole il grande ex dello Scudetto: trattativa appena iniziataIn quest'ottica, il nome che ha iniziato a circolare con sempre più insistenza è quello di Kim Min-jae.

