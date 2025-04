Juve Monza chi sostituirà l’infortunato Vlahovic Decisione presa da parte di Tudor giocherà lui al centro dell’attacco Ultimissime

Juve Monza: chi giocherà al posto dell’infortunato Vlahovic? Decisione presa da parte di Tudor, giocherà lui in sostituzione al centro dell’attaccoGuardando alle probabili formazioni di Juve Monza, la lente d’ingrandimento si posa sull’attacco. Perché: senza l’infortunato Dusan Vlahovic, giocherà Randal Kolo Muani da numero 9.Il francese giocherà la seconda partita da titolare con Igor Tudor dopo quella di Parma – con esperimenti non soddisfacenti in coppia con Vlahovic -. Obiettivo tornare al gol per l’ex Psg, che manca dalla partita in trasferta contro il Como: era il 7 febbraio, sono passati quasi 3 mesi da quella doppietta.PROBABILI FORMAZIONI Juve Monza: LE ULTIME SULLE SCELTE DI Tudor .com Juventusnews24.com - Juve Monza: chi sostituirà l’infortunato Vlahovic? Decisione presa da parte di Tudor, giocherà lui al centro dell’attacco. Ultimissime Leggi su Juventusnews24.com : chial posto deldadilui in sostituzione alGuardando alle probabili formazioni di, la lente d’ingrandimento si posa sull’attacco. Perché: senzaDusanRandal Kolo Muani da numero 9.Il francesela seconda partita da titolare con Igordopo quella di Parma – con esperimenti non soddisfacenti in coppia con-. Obiettivo tornare al gol per l’ex Psg, che manca dalla partita in trasferta contro il Como: era il 7 febbraio, sono passati quasi 3 mesi da quella doppietta.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DI.com

