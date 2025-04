Juve Monza Cambiaso confermato nonostante la prova di Parma L’idea di Tudor è chiara gli ultimissimi aggiornamenti

La Juve continua a lavorare per preparare al meglio la sfida contro il Monza dopo la brutta sconfitta di Parma. Tra i protagonisti in negativo di quella partita c'è Andrea Cambiaso che sembra non essersi mai veramente ripreso al 100% dopo l'ultimo infortunio. Ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, l'esterno bianconero dovrebbe essere confermato anche nella partita di domenica nel ruolo di esterno sinistro.

Cambiaso dal primo minuto in Roma Juve? Decisione soltanto in extremis, altrimenti pronta questa alternativa: le ultime - di Redazione JuventusNews24Cambiaso dal primo minuto in Roma Juve? Decisione soltanto in extremis, altrimenti pronta questa alternativa all’esterno della Nazionale: le ultime Nel prossimo turno di campionato la Juventus farà visita alla Roma per una sfida che metterà palio pesantissimi punti per la corsa alla prossima Champions League, più che mai nel vivo. Tudor ha recuperato Cambiaso che sarà inserito nella lista dei convocati. 🔗juventusnews24.com

Cambiaso Juve, così sui social dopo il pareggio di Roma: il messaggio del bianconero infiamma i tifosi – FOTO - di Redazione JuventusNews24Cambiaso, il messaggio dopo Roma Juve infiamma i tifosi. Cosa ha scritto il laterale bianconero – FOTO Anche Andrea Cambiaso, sui social, scrive ai tifosi dopo Roma–Juve. Il laterale bianconero è rientrato dopo l’infortunio, tornando in campo nel secondo tempo nel big match dell’Olimpico. Questo il messaggio social del calciatore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cambiaso (@andrea_cambiaso) Tutti uniti, scrive Cambiaso su Instagram. 🔗juventusnews24.com

Cambiaso via dalla Juve in estate? Dalla Spagna rilanciano il nome del sostituto: può prendere lui il suo posto! Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Cambiaso via dalla Juve in estate? Ecco il nome rilanciato dalla Spagna per sostituire il terzino bianconero. Tutti i dettagli Come riferito da Defensa Central, il calciomercato Juve è sulle tracce di Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Il giocatore delle Merengues è sulla lista dei desideri dei bianconeri per la possibile sostituzione di Andrea Cambiaso, che non esce dai radar del Manchester City. 🔗juventusnews24.com

