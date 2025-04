Juve fuori dalla Champions League 2025 26 Cosa potrebbe succedere lo scenario e le possibili mosse della società

Juve fuori dalla Champions League 2025-26? Cosa potrebbe succedere: lo scenario e le possibili mosse della società bianconera in questo casoL’edizione odierna di Tuttosport ha provato a disegnare lo scenario nel caso in cui si concretizzasse la mancata qualificazione della Juve alla Champions League 2025-26. Innanzitutto verrebbero meno i 65 milioni di euro dal gettone di presenza dalla coppa.Poi si aprirebbe il paracadute dell’aumento di capitale da 100 milioni di euro per non obbligare il club a privarsi dei migliori: così facendo il futuro di Yildiz per esempio sarebbe salvo. Poi si passerebbe alla dirigenza. Ci sarebbe un confronto con la coppia Scanavino-Giuntoli, ma al di là del loro futuro Elkann potrebbe inserire una nuova figura: Chiellini potrebbe avere più potere operativo. Juventusnews24.com - Juve fuori dalla Champions League 2025-26? Cosa potrebbe succedere: lo scenario e le possibili mosse della società Leggi su Juventusnews24.com -26?: loe lebianconera in questo casoL’edizione odierna di Tuttosport ha provato a disegnare lonel caso in cui si concretizzasse la mancata qualificazionealla-26. Innanzitutto verrebbero meno i 65 milioni di euro dal gettone di presenzacoppa.Poi si aprirebbe il paracadute dell’aumento di capitale da 100 milioni di euro per non obbligare il club a privarsi dei migliori: così facendo il futuro di Yildiz per esempio sarebbe salvo. Poi si passerebbe alla dirigenza. Ci sarebbe un confronto con la coppia Scanavino-Giuntoli, ma al di là del loro futuro Elkanninserire una nuova figura: Chielliniavere più potere operativo.

