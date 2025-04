Juve Cambiaso addio già scelto il suo sostituto

Juve, in estate sarà addio di Cambiaso: il terzino stavolta può finire al Manchester City, Giuntoli ha già scelto il suo sostitutoLa Juventus ha perso nuovamente il quarto posto. Se dovesse finire oggi il campionato i bianconeri non sarebbero nemmeno in Champions League, per un disastro totale in un campionato che doveva essere quello dell'inizio di un nuovo progetto ma che invece si è rivelato disastroso.Tudor sa che deve chiudere in quarta posizione per poter avere chance di restare sulla panchina bianconera. E, magari, disputare anche un dignitoso Mondiale per Club che significa quantomeno superare la fase a gironi. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è imprescindibile anche per gli investimenti in vista della prossima stagione.Juve, Cambiaso può salutare: direzione ManchesterGiuntoli è finito nel mirino per gli acquisti che non hanno reso secondo le aspettative e non può più sbagliare.

Calciomercato Juve, due nomi nuovi per giugno: i possibili obiettivi in caso di addio di Cambiaso. Ultime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, due nomi nuovi per giugno: i dettagli in vista della prossima estate in caso di cessione di Cambiaso Il calciomercato Juve inizia a prepararsi alla possibilità di dover salutare Andrea Cambiaso nel corso della prossima sessione estiva. Il terzino è come noto nel mirino del Manchester City e non è detto che l’operazione non vada in porto. Secondo Tuttosport i bianconeri hanno già messo nel mirino due possibili sostituti: da un lato c’è Gutierrez del Girona già visionato in un paio di occasione, dall’altro è spuntato il nome di De Cuyper del ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: Vlahovic e Cambiaso prossimi all’addio, occhi puntati su Coppola - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Cambiaso verso l’addio alla Juve: Guardiola non è l’unico interessato, un altro tecnico lo vuole come sostituto di un big - Cambiaso vi dalla Juventus? Il tecnico del City Guardiola non è l’unico interessato, un altro tecnico lo vuole! Le ultimissime Secondo quanto riportato dal The Sun, il Liverpool ha individuato in Andrea Cambiaso della Juventus il possibile sostituto di Trent Alexander-Arnold, destinato al Real Madrid a parametro zero. Il terzino italiano ha attirato l’attenzione del […] 🔗calcionews24.com

Cambiaso torna titolare? La scelta di Tudor per Parma Juve; Juventus: scelto il sostituto di Cambiaso, ecco chi arriva; Juve: il Manchester City punta su Cambiaso, ma c’è poco tempo. Giuntoli deve trovare un sostituto; Cambiaso ‘battuto’ senza esitazioni: Vlahovic, è subito addio alla Juve. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve, pronta la cessione di Cambiaso a fine stagione: quanto può incassare e chi lo sostituirà - La Juventus continua a ragionare sulla cessione di Andrea Cambiaso a fine stagione. Ecco gli ultimi aggiornamenti. 🔗tag24.it

Addio a Cambiaso: la Juve ha trovato il sostituto per 25 milioni - La Juventus potrebbe cedere Andrea Cambiaso in estate: spazio all'erede del terzino, la scelta è già stata fatta. 🔗calcionow.it

Juventus: addio Cambiaso, l’erede arriva per 25 mln - Calciomercato Juventus: via Cambiaso, chi arriva al suo posto La Juventus potrebbe decidere di sacrificare Cambiaso per risanare un po’ le sue casse. Il terzino già in inverno poteva andare al ... 🔗spazioj.it