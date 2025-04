Juve aumento di capitale di 100 milioni argine in caso di mancata qualificazione Champions ma…

Juve, l’aumento di capitale di 100 milioni previsto da John Elkann fa da paracadute in caso di mancata qualificazione in Champions, ma non per tutti La Juve è di nuovo fuori dalla zona Champions e non ha più il controllo del proprio destino. Il mancato accesso alla massima competizione europea significherebbe rinunciare ai 65 milioni . Calcionews24.com - Juve, aumento di capitale di 100 milioni: argine in caso di mancata qualificazione Champions, ma… Leggi su Calcionews24.com , l’didi 100previsto da John Elkann fa da paracadute indiin, ma non per tutti Laè di nuovo fuori dalla zonae non ha più il controllo del proprio destino. Il mancato accesso alla massima competizione europea significherebbe rinunciare ai 65

Approfondimenti da altre fonti

(Adnkronos) – Un nuovo aumento di capitale per la Juventus, con un ulteriore sforzo di Exor. “Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni”, dicono fonti vicine a John Elkann a proposito di un eventuale rafforzamento del profilo patrimoniale e finanziario ipotizzato dal club bianconero mediante aumento di capitale, per un importo minimo pari a 15 milioni di euro e sino ad un importo massimo pari al 10% dell’attuale ... 🔗.com

di Redazione JuventusNews24Titolo Juve Borsa, lunedì chiuso in rosso per i bianconeri ed Exor: i dettagli e il possibile motivo Un lunedì difficile per le Borse di tutto il mondo. Chiudono in rosso anche i titoli della Juve e di Exor: rispettivamente i bianconeri hanno chiuso in negativo al 3,34% mentre la holding di Elkann ha perso il 5,16%. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza, questi risultati sono arrivati dopo l’annuncio da parte del club bianconero di un possibile aumento di ... 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Aumento capitale Juve, necessario un nuovo intervento dopo il mercato? Il commento dell’esperto nel settore sulla situazione die bianconeri In casa Juve sarà necessario un nuovo aumento di capitale dopo quest’ultima sessione invernale di calciomercato? A riguardo è intervenuto Fabrizio Bava, professore presso il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino. 🔗juventusnews24.com

Borsa, Exor e Juve chiudono in rosso dopo l'ipotesi di aumento di capitale; Juve, Elkann mette i soldi: Exor, iniezione di liquidità nel bilancio; La Juventus non ha scelta: Due big via per 100 milioni; Bava: 'Juventus senza Champions? O vendono Yildiz e Cambiaso o serve l'aumento di capitale'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Juventus valuta un aumento di capitale fino a un massimo di 110 milioni. Il comunicato - Nuovo aumento di capitale all’orizzonte per la Juventus, dopo tre aumenti di capitale nel giro di quattro anni: il primo da 300 milioni nel 2019. Poi il secondo, da 400 milioni, nel 2021. 🔗ilmessaggero.it

La Juve ammette l’ipotesi di aumento di capitale: Exor versa 15 milioni - Possibile aumento di capitale in casa Juventus. A darne notizia è stata la stessa società attraverso un comunicato ufficiale. Un'ipotesi, quella dell'aumento di capitale nel prossimo futuro ... 🔗msn.com

Juventus: aumento di capitale, ecco la maxi cifra - La Juventus ipotizza un aumento di capitale fino a 110 milioni per rafforzare la stabilità finanziaria. Exor interviene con un versamento. Il mondo del calcio non è fatto solo di gol e trofei ... 🔗calcioblog.it