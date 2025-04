Juve adesso non ci sono più dubbi è lui il grande sacrificato

Juve, tutto deciso: non ci sono più dubbi, sarà lui il grande sacrificato sul mercato in vista della prossima estateJuve, adesso non ci sono più dubbi: è lui il grande sacrificato (Ansa Foto) – SerieAnewsLa Juventus è nuovamente fuori dalla Champions League. Dopo l’ultimo turno di campionato, finito mercoledì, la squadra bianconera è scivolata al quinto posto, complice il ko contro il Parma e scavalcata dal Bologna capace di battere l’Inter. Insomma, se finisse oggi il campionato, la Juve potrebbe partecipare solo alla prossima edizione dell’Europa League.Una vera e propria onta, un disastro sportivo al termine di una stagione completamente da dimenticare. Altro che rinascita e nuovo progetto: Thiago Motta è naufragato come e peggio del Titanic ed il momento positivo di Tudor si è spento. Serieanews.com - Juve, adesso non ci sono più dubbi: è lui il grande sacrificato Leggi su Serieanews.com , tutto deciso: non cipiù, sarà lui ilsul mercato in vista della prossima estatenon cipiù: è lui il(Ansa Foto) – SerieAnewsLantus è nuovamente fuori dalla Champions League. Dopo l’ultimo turno di campionato, finito mercoledì, la squadra bianconera è scivolata al quinto posto, complice il ko contro il Parma e scavalcata dal Bologna capace di battere l’Inter. Insomma, se finisse oggi il campionato, lapotrebbe partecipare solo alla prossima edizione dell’Europa League.Una vera e propria onta, un disastro sportivo al termine di una stagione completamente da dimenticare. Altro che rinascita e nuovo progetto: Thiago Motta è naufragato come e peggio del Titanic ed il momento positivo di Tudor si è spento.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Cuyper Juve, adesso il Milan fa sul serio: in arrivo questa prima offerta per il laterale belga. Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24De Cuyper Juve, adesso il Milan fa sul serio: in arrivo questa prima offerta per il laterale belga di proprietà del Club Brugge. Tutte le ultimissime L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di De Cuyper, laterale belga che si è messo in mostra in questi mesi con la maglia del Club Brugge. Secondo quanto si apprende dal quotidiano il Milan sarebbe pronto a formulare un’offerta da 20 milioni di euro per il suo cartellino per provare a sbaragliare la concorrenza, rappresentata anche dal mercato ... 🔗juventusnews24.com

Paganini ribadisce: «Aspetterei a dare del pezzo di m…a a Thiago Motta. Adesso la Juve è a -6 dal primo posto, l’anno scorso…» - di Redazione JuventusNews24Paganini ribadisce dopo la vittoria della Juve contro il Verona: tutte le dichiarazioni del giornalista Il giornalista Paolo Paganini ha commentato sul proprio profilo X il momento della Juve dopo la vittoria contro il Verona e la contestazione dei tifosi bianconeri. PAROLE – «È vero che in cima viaggiano con il freno a mano tirato ma io aspetterei un attimo a dare del pezzo di M…. 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, l’accordo è stato trovato! Adesso manca solo questo aspetto per renderlo ufficiale: centra Thiago Motta! I dettagli - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve: prima della comunicazione ufficiale del suo insediamento, va limato questo aspetto: ecco di cosa si tratta Igor Tudor che viene, Thiago Motta che va. In casa Juve è già tutto pronto per l’avvicendamento in panchina. Lo conferma anche Alfredo Pedullà. Secondo il giornalista, l’allenatore croato ha già trovato un accordo con la società bianconera. All’appello mancano solamente le comunicazioni di rito. 🔗juventusnews24.com

Juve, senti Di Livio: Bonus finiti. A Parma una partita senza senso; La Juve di Tudor cade a Parma: si complica la corsa Champions dei bianconeri; Trotta: Oggi alla Juve risulta tutto svagliato. Sconfitta di Parma inciderà negativamente nella...; Situazione Thiago Motta: la Juve lo esonererà se.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

Juventus, la Champions adesso è a rischio o no? Gli attaccanti non segnano, l'effetto-Tudor era un'invenzione giornalistica ma l'Europa si può fare - SERIE A - Juventus, la Champions adesso è a rischio o no? Gli attaccanti non segnano, l'effetto-Tudor era un'invenzione giornalistica ma l'Europa si può fare. 🔗eurosport.it

Juve, può salutare prima del previsto: Premier agguerritissima - Un bianconero potrebbe non essere più certo di restare alla corte della Vecchia Signora. Di seguito i dettagli. Juve, adesso non ci sono più certezze: il bianconero può salutare a fine stagione Ad ... 🔗spazioj.it

La Juve ha paura di perdere e Tudor si ispira a Allegri: “Non si vince con gli schemi” - Dopo il ko contro il Parma e il sorpasso del Bologna il tecnico bianconero ha invocato più “italianismo”. Un richiamo alla filosofia calcistica ... 🔗repubblica.it