Jurassic World La rinascita svelata la durata del film con Scarlett Johansson e Jonathan Bailey

durata dell'atteso film Jurassic World - La rinascita, in arrivo nelle sale di tutto il mondo in estate. La durata del film Jurassic World - La rinascita sembra sia stata svelata sul sito di AMC Theatres. Il film con star Jonathan Bailey e Scarlett Johansson, in base alle informazioni condivise dalla catena cinematografica americana, dovrebbe durare circa 2 ore 14 minuti. La durata dei film della saga I 134 minuti di Jurassic World - La rinascita, se confermati, lo renderebbero uno dei film più lunghi della saga giurassica, rimanendo solo alle spalle di Dominion che era arrivato a quota 2 ore e 27 minuti. Il mondo perduto: Jurassic park nel 1997 si era fermato a 2 ore e .

