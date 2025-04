Judo Manuel Lombardo irriso da Lavrentev solo un richiamo per il campione d’Europa

Manuel Lombardo, quella degli Europei 2025 di Judo nei -73 kg maschili. Sul tatami di Podgorica (Montenegro), l’azzurro andava a caccia del bis dorato a livello continentale, ricordando l’affermazione nel 2021. Lombardo, atleta di livello internazionale e già due volte argento mondiale, se la vedeva contro il russo Danil Lavrentev (n.3 del ranking).Un incrocio che aveva una storia, dal momento che i due già si erano affrontati in due circostanze nei Grand Slam di Astana (Kazakistan) e di Tashkent (Uzbekistan) l’anno scorso e in entrambe le circostanze era stato il nostro portacolori a prevalere. Lavrentev dunque andava a caccia di rivincite e ha avuto un atteggiamento irriverente nel corso del match anche per provocare gli attacchi del Judoka italiano. Oasport.it - Judo, Manuel Lombardo irriso da Lavrentev: solo un richiamo per il campione d’Europa Leggi su Oasport.it Una finale che ha lasciato l’amaro in bocca a, quella degli Europei 2025 dinei -73 kg maschili. Sul tatami di Podgorica (Montenegro), l’azzurro andava a caccia del bis dorato a livello continentale, ricordando l’affermazione nel 2021., atleta di livello internazionale e già due volte argento mondiale, se la vedeva contro il russo Danil(n.3 del ranking).Un incrocio che aveva una storia, dal momento che i due già si erano affrontati in due circostanze nei Grand Slam di Astana (Kazakistan) e di Tashkent (Uzbekistan) l’anno scorso e in entrambe le circostanze era stato il nostro portacolori a prevalere.dunque andava a caccia di rivincite e ha avuto un atteggiamento irriverente nel corso del match anche per provocare gli attacchi delka italiano.

