Judo Europei Podgorica 2025 Parlati campione continentale nei 90 kg

Parlati è campione d’Europa. A Podgorica proseguono i Campionati Europei 2025 di Judo. Dopo tre giornate di gare, l’Italia vanta un totale di sei podi, una cifra eguagliata solo nell’edizione del 2002 a Maribor, dove gli azzurri ottennero sette medaglie. Parlati, in gara nei -90 kg, ha superato cinque avversari, fino a ottenere il titolo tanto ambito. Le prime tre vittorie, ai danni di Klen Kristofer Kaljulad, Alex Barto e Ivaylo Ivanov, sono arrivate con un percorso netto. In semifinale, Parlati ha affrontato l’azero Murad Fatiyev, avendo la meglio con tre sanzioni. Il torneo è culminato con la sfida finale contro Maxime-Gael Ngayap Hambou dalla Francia, bronzo olimpico a Parigi 2024. L’italiano trionfa con uno yuko, un uchimata e un kansetsu waza, che gli valgono l’ippon del successo. Leggi su Sportface.it Christiand’Europa. Aproseguono i Campionatidi. Dopo tre giornate di gare, l’Italia vanta un totale di sei podi, una cifra eguagliata solo nell’edizione del 2002 a Maribor, dove gli azzurri ottennero sette medaglie., in gara nei -90 kg, ha superato cinque avversari, fino a ottenere il titolo tanto ambito. Le prime tre vittorie, ai danni di Klen Kristofer Kaljulad, Alex Barto e Ivaylo Ivanov, sono arrivate con un percorso netto. In semifinale,ha affrontato l’azero Murad Fatiyev, avendo la meglio con tre sanzioni. Il torneo è culminato con la sfida finale contro Maxime-Gael Ngayap Hambou dalla Francia, bronzo olimpico a Parigi 2024. L’italiano trionfa con uno yuko, un uchimata e un kansetsu waza, che gli valgono l’ippon del successo.

Judo, Europei Podgorica 2025: l’Italia si presenta al via con 18 atleti, assente Bellandi - Sta per alzarsi il sipario sui tatami della Mtel Hall Moraca di Podgorica, che tra mercoledì 23 e domenica 27 aprile ospiterà l’edizione 2025 dei Campionati Europei di Judo. L’Italia si presenterà in Montenegro quasi al gran completo per quella che sarà la prima kermesse continentale del nuovo quadriennio: sarà infatti il primo grande torneo post Olimpiadi di Parigi, con la lunga rincorsa che culminerà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. 🔗sportface.it

Judo, Italia con tre podi nel day-2 degli Europei a Podgorica. Manca l’oro - Calato il sipario sulla seconda giornata degli Europei 2025 di judo. Sui tatami di Podgorica (Montenegro), la Nazionale italiana ha portato il computo complessivo delle medaglie conquistate a cinque (2 argenti e 3 bronzi). Nel day-2 i podi sono stati tre, anche se la gratificazione della medaglia d’oro non è arrivata. Il riferimento va in particolare a Manuel Lombardo, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore nei -73 kg. 🔗oasport.it

Judo, Italia protagonista annunciata agli Europei. Confermati i 18 azzurri in arrivo a Podgorica - Da mercoledì 23 a domenica 27 aprile Podgorica ospiterà i Campionati Europei 2025 di judo, primo grande evento con in palio le medaglie del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenterà sui tatami della capitale montenegrina con un gruppo molto competitivo e ambizioso, in cui figurano tutte le stelle del movimento azzurro ad eccezione della campionessa olimpica in carica dei -78 kg Alice Bellandi. 🔗oasport.it

