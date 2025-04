Jesse Plemons sarà Plutarch Heavensbee in Hunger Games L’alba sulla mietitura

Jesse Plemons sarà Plutarch Heavensbee in Hunger Games: L’alba sulla mietituraDopo i recenti annunci di casting, un nuovo attore si unisce a Hunger Games: L’alba sulla mietitura. Come riportato da Deadline, Lionsgate ha infatti annunciato che Jesse Plemons si è unito al cast nel ruolo di Plutarch Heavensbee, personaggio che era stato interpretato dal compianto Philip Seymour Hoffman nei film originali. Durante la linea temporale di quei film, il personaggio era il capo dei produttori di videogiochi e un leader segreto della ribellione. L’annuncio del casting conferma le voci che da tempo circolavano sul fatto che Plemons, che in precedenza aveva interpretato il figlio di Hoffman in The Master del 2012, fosse salito a bordo del progetto.Di seguito, le dichiarazioni del co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group Erin Westerman e della produttrice Nina Jacobson sul casting di Jesse Plemons. Leggi su Cinefilos.it inDopo i recenti annunci di casting, un nuovo attore si unisce a. Come riportato da Deadline, Lionsgate ha infatti annunciato chesi è unito al cast nel ruolo di, personaggio che era stato interpretato dal compianto Philip Seymour Hoffman nei film originali. Durante la linea temporale di quei film, il personaggio era il capo dei produttori di videogiochi e un leader segreto della ribellione. L’annuncio del casting conferma le voci che da tempo circolavano sul fatto che, che in precedenza aveva interpretato il figlio di Hoffman in The Master del 2012, fosse salito a bordo del progetto.Di seguito, le dichiarazioni del co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group Erin Westerman e della produttrice Nina Jacobson sul casting di

Ne parlano su altre fonti

Jesse Plemons sarebbe in lizza per interpretare Bestia nel reboot del MCU - Jesse Plemons sarebbe in lizza per interpretare Bestia nel reboot del MCU Era stato dato per scontato che Kelsey Grammar sarebbe rimasto nel MCU nel ruolo di Hank McCoy alias Bestia dopo il suo cameo nella scena post-credits di The Marvels, ma sembra che i Marvel Studios potrebbero decidere di affidare a un nuovo attore il ruolo nel prossimo reboot degli X-Men. Secondo Jeff Sneider di The Hot Mic, Jesse Plemons (Civil War, Zero Day, Kind of Kindness) sarebbe in considerazione per interpretare Bestia nel film. 🔗cinefilos.it

Mister Movie | Hunger Games: Jesse Plemons nel prequel L’alba sulla mietitura, ma Chi interpreterà? - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Jesse Plemons si unisce al cast di 'Hunger Games: L'alba sulla mietitura'! Scopri quale ruolo iconico interpreterà e tutte le novità sul prequel più atteso. 🔗mistermovie.it

Hunger Games: Jesse Plemons tra le star del film prequel L'alba sulla mietitura - L'attore Jesse Plemons è entrato a far parte del cast di Hunger Games: L'alba sulla mietitura ereditando il ruolo avuto da Philip Seymour Hoffman nei film con star Jennifer Lawrence. Il cast del film L'alba sulla mietitura, il nuovo progetto prequel della saga di Hunger Games, si è arricchito con l'arrivo di Jesse Plemons. L'attore, come ha rivelato online Lionsgate, avrà il ruolo di Plutarch Heavensbee, personaggio già apparso nei capitoli con star Jennifer Lawrence. 🔗movieplayer.it

Hunger Games: Jesse Plemons tra le star del film prequel L'alba sulla mietitura; Hunger Games: L’Alba della Mietitura, Jesse Plemons si unisce al cast; Jesse Plemons sarà Plutarch Heavensbee in Hunger Games: L’alba sulla mietitura; Jesse Plemons sarà Plutarch Heavensbee nel prequel di Hunger Games diretto da Francis Lawrence. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne