Jason Kidd si unisce a Everton per fornire conoscenza e una mentalità vincente

Jason Kidd spera di portare un po 'di NBA Nous in Premier League dopo essersi unito al gruppo di proprietà di Everton.Il capo allenatore dei Dallas Mavericks si è collegato a Roundhouse Capital Holdings, un'entità all'interno del gruppo Friedkin, che ha acquistato una partecipazione del 94 % nel Merseyside Club nel dicembre dello scorso anno.Kidd è un All-Star NBA 10 volte che ha vinto il campionato come giocatore con i MAV nel 2011 e una doppia medaglia d'oro con gli Stati Uniti.

