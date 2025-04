Jasmine Paolini vince e convince contro Katie Boulter nel secondo turno a Madrid in 61 di gioco

Jasmine Paolini vince e convince nel secondo turno del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, la n.6 del ranking ha sconfitto in appena 61? di gioco la britannica Katie Boulter (n.40 del ranking) col punteggio di 6-1 6-2 e nel secondo parziale Jasmine si è trovata avanti 5-0 e servizio, con la possibilità di rifilare il bagel alla sua avversaria. Un match, quindi, a senso unico in cui la toscana ha messo in mostra il suo tennis brillante. Nel terzo round la prossima rivale verrà fuori dal confronto tra la polacca Magda Linette (n.29 del seeding) e la greca Maria Sakkari.Nel primo set Paolini mette fin da subito tanta pressione a Boulter con la sua risposta, ottenendo il break nel secondo game. Il servizio però non dà una mano a Jasmine e la britannica "restituisce il favore".

