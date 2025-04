Jasmine Paolini Sono soddisfatta ma devo ancora adattarmi all’altura

Jasmine Paolini e con grande autorevolezza a Madrid. Sul campo del Manolo Santana Stadium, l'azzurra ha letteralmente dominato la sfida di secondo turno del WTA1000 iberico, infliggendo un pesantissimo 6-1 6-2 alla britannica Katie Boulter (n.40 del mondo), portando a 16 le vittorie stagionali. Una prestazione di grande livello, in cui Paolini ha messo in mostra il proprio tennis brillante."Lei è un'ottima giocatrice, mi aspettavo che la partita potesse essere più dura. Comunque è stato bello giocare con questa atmosfera, davanti a questo pubblico. Mi aspetto buone cose da questo torneo ma devo ancora adattarmi all'altura di Madrid, ai rimbalzi alti della pallina che non Sono facili da gestire", ha dichiarato Paolini a caldo."Diciamo che ho bisogno ancora di qualche giorno per arrivare a gestire tutto al meglio.

