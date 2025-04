J POP Manga presenta Claudine di Riyoko Ikeda

J POP Manga riporta sugli scaffali in una nuova edizione un'opera fondamentale di Riyoko Ikeda, tra le maestre indiscusse del Manga shojo moderno. Sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 2 maggio, nonché disponibile allo stand della casa editrice a COMICON Napoli, il volume unico Claudine di Riyoko Ikeda. Una storia pioneristica e oggi più che mai attuale firmata dalla straordinaria autrice de Le Rose di Versailles – Lady Oscar Collection, Caro fratello e La finestra di Orfeo.

Nella Francia a cavallo tra Ottocento e Novecento, Claudine, Claude, è nato con un corpo femminile e un ruolo che la società sembra avergli già assegnato. Ma che non è disposto ad accettare. Alla ricerca di sé stesso e del vero amore, in opposizione alle aspettative della famiglia e della società, Claudine/Claude vive una vita intensa e drammatica.

"In quegli occhi ramati che mi avevano rapito il cuore ardeva una rabbia indescrivibile".

