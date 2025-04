IT alert usato male Il primo messaggio di emergenza a Roma è per la chiusura di Piazza San Pietro

messaggio di emergenza del servizio IT-alert in una Roma super blindata per i funerali del Papa. Il motivo? Stasera chiude Piazza San Pietro. Dday.it - IT-alert, usato male: Il primo messaggio di emergenza a Roma è per la chiusura di Piazza San Pietro Leggi su Dday.it Negli scorsi minuti migliaia di persone si sono viste recapitare sullo smartphone undidel servizio IT-in unasuper blindata per i funerali del Papa. Il motivo? Stasera chiudeSan

Genova, bar usato per spacciare cocaina dal bagno: 27enne arrestato, in quale via si trova il locale - Un bar di Genova chiuso per 7 giorni: scoperto come copertura per spaccio di droga. Arrestato un 27enne albanese. 🔗notizie.virgilio.it

Beni durevoli, nel 2024 più consumi a Piacenza: 100 milioni in auto nuove, 149 per l’usato. Tutte le voci - I piacentini nel 2024 hanno investito 100 milioni di euro per acquistare automobili nuove, 149 milioni per quelle usate. Sono le due principali voci di spesa in beni durevoli, comparto che vede sul territorio locale una crescita dei consumi del 4,9% rispetto al 2023, con una spesa complessiva... 🔗ilpiacenza.it

“Il consigliere per la sicurezza di Trump, Michael Waltz, ha usato Gmail per comunicazioni ufficiali” - Il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Mike Waltz, già nel mirino per il chatgate, è finito di nuovo sotto i riflettori per aver inviato tramite il proprio account gmail comunicazioni governative: l'esclusiva del Washington Post.Continua a leggere 🔗fanpage.it

