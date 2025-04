IT Alert suonerà ancora per i funerali del Papa non doveva servire per le emergenze

Alert, il sisema di allerta pubblica sviluppato dalla Protezione Civile. Nella fase dei test era stato spiegato ai cittadini che IT-Alert sarebbe suonato solo in caso di emergenza. Questa volta invece ha dato solo informazioni logistiche sui funerali di Papa Francesco. Leggi su Fanpage.it Alle 13:10 di oggi, venerdì 25 aprile, a Roma è scattato IT-, il sisema di allerta pubblica sviluppato dalla Protezione Civile. Nella fase dei test era stato spiegato ai cittadini che IT-sarebbe suonato solo in caso di emergenza. Questa volta invece ha dato solo informazioni logistiche suidiFrancesco.

