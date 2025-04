It Alert Protezione Civile attiva su tutti i cellulari nel Grande Raccordo Anulare per saluto a Papa Francesco

tutti i telefoni cellulari situati all’interno del Grande Raccordo Anulare di Roma, i quali hanno emesso un segnale acustico in perfetta sincronia. Invio dell’It-Alert da parte della Protezione Civile Il segnale è stato generato da un It-Alert trasmesso dal Dipartimento della Protezione Civile, contenente un messaggio . L'articolo It-Alert Protezione Civile attiva su tutti i cellulari nel Grande Raccordo Anulare per saluto a Papa Francesco è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - It-Alert Protezione Civile attiva su tutti i cellulari nel Grande Raccordo Anulare per saluto a Papa Francesco Leggi su Sbircialanotizia.it Alle ore 13:11, un evento singolare ha coinvolto simultaneamentei telefonisituati all’interno deldi Roma, i quali hanno emesso un segnale acustico in perfetta sincronia. Invio dell’It-da parte dellaIl segnale è stato generato da un It-trasmesso dal Dipartimento della, contenente un messaggio . L'articolo It-sunelperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, It-alert della Protezione Civile: piazza San Pietro chiude alle 17 - Suonano in contemporanea alle 13.11 i cellulari di chi si trova a Roma: è It-alert che avvisa i fedeli intenzionati a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco che piazza San Pietro sarà chiusa alle 17 e la Basilica alle 18. Alcune persone si sono spaventate, poiché normalmente questo sistema viene utilizzato soprattutto per le allerte come terremoti o alluvioni. Il messaggio è stato trasmesso in italiano, inglese e francese. 🔗lapresse.it

Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro - Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza San Pietro chiuderà alle 17, mentre la Basilica alle 18, un'ora in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente nei giorni scorsi. 🔗quotidiano.net

Alert della Protezione Civile per l’ultimo saluto a Papa Francesco: cosa dice il messaggio - Messaggio della Protezione Civile sugli smartphone dei cittadini: nell’alert presenti le indicazioni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco 🔗notizie.virgilio.it

Roma, It-alert sugli smartphone (per orario chiusura piazza San Pietro) spaventa i cittadini; Funerali Papa Francesco, il sistema IT-alert utilizzato per fornire indicazioni utili ai fedeli; Suona It-Alert in piazza San Pietro per la seconda volta, i fedeli tra stupore e spavento; Perché a Roma è suonato IT-Alert: il messaggio per i funerali di Papa Francesco. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alert della Protezione Civile: San Pietro chiusa con un’ora di anticipo - Con un It-Alert inviato agli smartphone di tutta la città di Roma (all’interno del Grande Raccordo Anulare), la Protezione Civile nazionale ha reso noto che per l’ultimo saluto a papa Francesco piazza ... 🔗msn.com

L'It-Alert a Roma spaventa le persone. Ma segnala solo l'orario di chiusura di San Pietro - Poco dopo le 13 molti cittadini di Roma hanno ricevuto sul proprio smartphone l'allarme della Protezione Civile. Nessun pericolo, ma solo l'orario di chiusura in Vaticano ... 🔗vanityfair.it

It-Alert a Roma spaventa tutti, i secondi di panico e l'avviso sui telefonini per la chiusura di piazza a San Pietro. E i social insorgono - It Alert a Roma. Sono tantissime le persone a cui pochi minuti fa (13.10 circa) hanno risuonato all'unisono i cellulari per un It Alert inviato dalla Protezione civile nazionale ... 🔗ilmessaggero.it