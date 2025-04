It Alert dilaga la protesta sui social

Alert inviato sui telofoni cellulari a Roma dalla Protezione Civile Nazionale non è stato accolto positivamente da tutti i cittadini. Molte persone lamentano di essersi spaventate per un messaggio che annunciava gli orari di chiusura di Piazza San Pietro. Sui social molti utenti parlano di un uso eccessivo e comunque non corretto del sistema previsto per gravi emergenze o catastrofi imminenti. Nessuna reazione da parte della Protezione Civile, che ha voluto informare la cittadinanza con orari per l'ultimo omaggio al Papa. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.16 L'It-inviato sui telofoni cellulari a Roma dalla Protezione Civile Nazionale non è stato accolto positivamente da tutti i cittadini. Molte persone lamentano di essersi spaventate per un messaggio che annunciava gli orari di chiusura di Piazza San Pietro. Suimolti utenti parlano di un uso eccessivo e comunque non corretto del sistema previsto per gravi emergenze o catastrofi imminenti. Nessuna reazione da parte della Protezione Civile, che ha voluto informare la cittadinanza con orari per l'ultimo omaggio al Papa.

