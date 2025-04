‘Israele assassina’ presidio pro Pal a Porta San Paolo a Roma

Porta San Paolo, a Roma. Dall’altro lato della piazza è attesa la Comunità ebraica per la deposizione della corona per commemorare i caduti durante la Liberazione dal nazifascismo. L’area di Porta San Paolo è blindata, perché si temono scontri: decine le camionette dai reparti mobili della polizia, numerosi gli agenti presenti in tenuta antisommossa. Arrivati anche mezzi speciali con idranti.L’Unione Democratica arabo-palestinese (Udap), assieme al Movimento studenti palestinesi, all’Associazione dei palestinesi in Italia e ai Giovani Palestinesi di Roma, ha organizzato il presidio esprimendo la volontà di non dimenticare l’imPortanza della Resistenza. Lettera43.it - ‘Israele assassina’: presidio pro Pal a Porta San Paolo a Roma Leggi su Lettera43.it «Israele assassina. Palestina libera. Dal fiume al mare». È questo il motto dei manifestanti pro Pal che si sono dati appuntamento a partire dalle ore 8 aSan, a. Dall’altro lato della piazza è attesa la Comunità ebraica per la deposizione della corona per commemorare i caduti durante la Liberazione dal nazifascismo. L’area diSanè blindata, perché si temono scontri: decine le camionette dai reparti mobili della polizia, numerosi gli agenti presenti in tenuta antisommossa. Arrivati anche mezzi speciali con idranti.L’Unione Democratica arabo-palestinese (Udap), assieme al Movimento studenti palestinesi, all’Associazione dei palestinesi in Italia e ai Giovani Palestinesi di, ha organizzato ilesprimendo la volontà di non dimenticare l’imnza della Resistenza.

Approfondimenti da altre fonti

Tantissime persone hanno partecipato, ieri, ai funerali di Ahmed Mansour, il giornalista che era stato gravemente ferito e ustionato nell’attacco israeliano alla tenda dei reporter nel cortile dell’ospedale Nasser, a […] The post Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

(Adnkronos) – Israele sta espandendo le sue operazioni a Gaza. Ad annunciarlo il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. L'obiettivo è conquistare "vaste aree", dopo aver ripreso l'offensiva il mese scorso. L'operazione di Israele nella Striscia di Gaza "si sta espandendo per distruggere e liberare l'area dai terroristi e dalle infrastrutture terroristiche, e per conquistare […] 🔗periodicodaily.com

Tel Aviv aveva pianificato di colpire i siti nucleari iraniani a maggio, ma è stato fermato da Donald Trump, che preferisce negoziare un accordo con Teheran per limitare il suo programma di arricchimento dell’uranio. Lo riferisce il New York Times citando dirigenti dell’amministrazione Usa e altre persone informate sul dossier. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe preso la sua decisione dopo mesi di dibattito interno sull’opportunità di perseguire la diplomazia o sostenere Israele nel ... 🔗ilfattoquotidiano.it

‘Israele assassina’: presidio pro Pal a Porta San Paolo a Roma; Iniziativa pro Pal a Roma: slogan Meloni assassina, Israele criminale; Protesta pro-Palestina a Piazza San Paolo: tensione e misure di sicurezza rafforzate; Manifestazione pro Palestina a Roma oggi: scontri fra forze dell'ordine e attivisti con bombe carta e bottiglie, botte ai fotografi. La polizia li disperde: 4 fermati, 30 agenti feriti. 🔗Su questo argomento da altre fonti