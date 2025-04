Isola dei Famosi ecco il primo Spot ufficiale della nuova edizione condotta da Veronica Gentili

ecco il primo promo ufficiale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili. Il video apparso su Mediaset.

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico. Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. 🔗caffeinamagazine.it

L'isola dei famosi 2025: ecco tutti i concorrenti pronti a sbarcare in Honduras - Si compone il cast de L'isola dei famosi 2025: 12 concorrenti sono già pronti a partire per l'Honduras, e tante sarebbero anche le 'riserve' prossime alla firma del contratto. L'isola dei famosi 2025 ha dovuto premere sull'acceleratore visto l'insuccesso di The Couple. Così negli ultimi due giorni sono arrivati, a pioggia, gli annunci relativi al cast dei futuri naufraghi. Al momento ci sono 12 concorrenti VIP pronti a partire, 7 donne e 5 uomini, ma ci sono già altri nomi in circolazione che potrebbero unirsi al gruppo nei giorni successivi. 🔗movieplayer.it

L’Isola dei Famosi si farà: ecco quando inizia, chi conduce e tre concorrenti - Nelle scorse settimane si è parlato di una possibile cancellazione dell'Isola dei Famosi, secondo Parpiglia non è così 🔗golssip.it

Isola dei Famosi, ecco il primo Spot ufficiale della nuova edizione condotta da Veronica Gentili - Ecco il primo promo ufficiale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili. Il video apparso su Mediaset. 🔗comingsoon.it

Isola dei Famosi, Mediaset “annuncia” la data di inizio: ecco i primi 12 naufraghi, opinionisti, conduttrice e inviato - L'Isola dei Famosi è pronta a tornare in tv e ora c'è anche una data. A comunicarlo in sordina è stata Mediaset stessa che su WhatsApp ha lanciato un messaggio ... 🔗msn.com

L’Isola dei Famosi: il primo promo ufficiale svela dettagli sul cast e sulla conduzione - La nuova edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, promette freschezza e novità con un cast in fase di definizione e la partecipazione di Pierpaolo Pretelli come inviato in Hondura ... 🔗ecodelcinema.com