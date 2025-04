Ilrestodelcarlino.it - Irst, il nodo dei bilanci. Gli accordi con l’Ausl?: "Conti solo a fine anno, difficile programmare"

Dopo che il Carlino ha sollevato le difficoltà dio dell’di Meldola, dietro le quinte si sono avviati alcuni confronti per cercare soluzioni al problema delle prestazioni ai pazienti romagnoli che, superando i limiti previsti daglidi fornitura, non vengono riconosciute dalRomagna. A breve si dovrà votare ilo consuntivo 2024. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il sindaco Gian Luca Zattini erano intervenuti per chiarire alcuni aspetti e ribadire l’impegno a sostenere l’istituto.Nonostante l’abbia una composizione societaria con oltre il 74% di partecipazione pubblica, conserva formalmente una personalità giuridica privata, dovuta alla presenza dell’Istituto Oncologico Romagnolo (12%), più alcune fondazioni bancarie. Questo assetto fa sì che l’istituto di ricerca sui tumori, nel rapporto con le pubbliche amministrazioni, sia vincolato dadi fornitura, che stabiliscono i tetti per le prestazioni.