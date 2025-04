Irlanda del Nord le tensioni tra cattolici e protestanti riemergono attraverso il calcio

calcio di primo piano, in Irlanda del Nord il pallone mostra ancora le ferite aperte dei Troubles, il conflitto tra protestanti e cattolici (o, più propriamente, tra monarchici filo-britannici e repubblicani filo-irlandesi) durato dalla fine degli anni Sessanta a quella dei Novanta. Le divisioni settarie nelle sei contee settentrionali dell’isola, ancora parte del Regno Unito, hanno ripreso a far discutere mercoledì 23 aprile, quando sui social ha iniziato a circolare un video in cui il 28enne difensore del Glentoran Patrick McClean appariva a Derry, la sua città natale, durante una parata della New IRA.Derry è un luogo simbolo dei Troubles: una città vicina al confine con la Repubblica d’Irlanda e a maggioranza cattolica, teatro della nota Bloody Sunday del 1972. It.insideover.com - Irlanda del Nord: le tensioni tra cattolici e protestanti riemergono attraverso il calcio Leggi su It.insideover.com Lontano dagli occhi deldi primo piano, indelil pallone mostra ancora le ferite aperte dei Troubles, il conflitto tra(o, più propriamente, tra monarchici filo-britannici e repubblicani filo-irlandesi) durato dalla fine degli anni Sessanta a quella dei Novanta. Le divisioni settarie nelle sei contee settentrionali dell’isola, ancora parte del Regno Unito, hanno ripreso a far discutere mercoledì 23 aprile, quando sui social ha iniziato a circolare un video in cui il 28enne difensore del Glentoran Patrick McClean appariva a Derry, la sua città natale, durante una parata della New IRA.Derry è un luogo simbolo dei Troubles: una città vicina al confine con la Repubblica d’e a maggioranza cattolica, teatro della nota Bloody Sunday del 1972.

